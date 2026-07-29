«فيفا» يوجه اتهامات لجافي والأرجنتين بعد أحداث نهائي المونديال



وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اتهامات تأديبية إلى لاعبين اثنين من المنتخب الأرجنتيني، الأربعاء، لاعتدائهما على لاعبي المنتخب الإسباني بعد لحظات من انتهاء نهائي بطولة كأس العالم 2026، كما اتهم فيفا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم برفع لاعبيه لافتة سياسية تتعلق بجزر فوكلاند عقب فوز منتخب (راقصو التانغو) 2 - 1 على إنجلترا في قبل نهائي المونديال.



وتشمل قائمة القضايا التأديبية التي فتحها «فيفا» ضد الأرجنتين أيضاً «هتافات تمييزية» من جانب المشجعين، واعتداء مزعوماً قام به أحد المدربين المساعدين بعد المباراة النهائية، و«إلقاء مقذوفات من قبل المشجعين خلال مباريات عدة» في كأس العالم.



ويواجه لاعب خط وسط الأرجنتين، لياندرو باريديس، ثلاث تهم بالاعتداء في المشادات التي أعقبت فوز إسبانيا 1 - 0 في 19 يوليو الجاري، في حين يواجه المدافع ناهويل مولينا تهمتين، والمدرب المساعد روبرتو أيالا تهمة واحدة.



كما يواجه مولينا وتياغو ألمادا تهمة السلوك غير الرياضي، وهي التهمة نفسها الموجهة إلى جافي، لاعب المنتخب الإسباني.



ورفع لاعبو الأرجنتين لافتة كُتب عليها «جزر مالفيناس هي الأرجنتين» بعد فوزهم على إنجلترا 2 - 1 في المربع الذهبي للمونديال، الذي اختُتم الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وتشير الأرجنتين إلى جزر فوكلاند باسم «جزر مالفيناس»، وقد تم غزوها عام 1982 بأوامر من النظام العسكري الديكتاتوري آنذاك، ما أشعل فتيل حرب استمرت عشرة أسابيع انتصرت فيها بريطانيا.



وطالب مسؤولون حكوميون بريطانيون «فيفا» بالتحقيق في الواقعة، وأعلن الاتحاد الدولي، الأربعاء، أن التهمة الرسمية هي «استغلال حدث رياضي لأغراض غير رياضية».



وأوضح «فيفا» أن جميع المتهمين «أُتيحت لهم الفرصة لعرض موقفهم، وسيصدر القرار من قبل لجنة الانضباط التابعة لفيفا في الوقت المناسب».