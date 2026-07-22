ميسي لن يرحل عن قيادة منتخب الأرجنتين بأمر الجماهير



ارتفعت الأصوات في الأرجنتين برفض اعتزال ليونيل ميسي، قائد المنتخب اللعب دولياً، عقب تقارير إعلامية إشارة إلى أنه أبلغ زملاءه داخل غرفة الملابس برغبته في إنهاء مسيرته مع المنتخب، عقب الخسارة أمام إسبانيا 0-1 في نهائي كأس العالم 2026، في قرار تم رفضه من قبل زملائه اللاعبين.

وامتد الرفض إلى الجماهير الأرجنتينية، التي أطلقت حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت خلالها ميسي «39 عاماً» إلى مواصلة تمثيل منتخب بلاده، وعدم اتخاذ قرار الاعتزال بعد خسارة النهائي، مؤكدين أنه ما زال يمتلك القدرة على صناعة الفارق، وقيادة «التانغو» في الاستحقاقات المقبلة.

وفي بلدة بوجاتو، مسقط رأس المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، والذي تم استقباله بحفاوة كبيرة عقب عودته من الولايات المتحدة، استمع إلى هتافات جماعية من مستقبليه، تدعو إلى استمرار مع المنتخب إضافة إلى مواصلة ميسي للعب الدولي، وهتف الجمهور: «ليو لن يرحل».

ويستند الجمهور في رفضه على الأداء اللافت الذي قدمه ميسي في كأس العالم 2026، والذي اختاره الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، وقدم مستويات أكدت أنه لا يزال قادراً على المنافسة في أعلى المستويات.

وفي المقابل أشارت وسائل إعلام أرجنتينية عدة إلى أن ميسي بات أقرب إلى مواصلة مسيرته الدولية، وأن قراره عقب نهائي المونديال ربما كان ردة فعل أو أنباء غير مؤكدة، ويعزز هذا التوجه أن عقد ميسي مع ناديه إنتر ميامي يمتد حتى عام 2028، وهو العام الذي تقام فيه بطولة كوبا أمريكا، ما يفتح الباب أمام إمكانية استمراره مع المنتخب حتى ذلك الموعد.