«وزنك طماطم».. تكريم إسباني للثنائي المتوج بكأس العالم



حظي لاعبا المنتخب الإسباني، بابلو بايز جافيرا «غافي»، وفابيان رويز، بأغرب تكريم بمناسبة التتويج بلقب كأس العالم 2026، عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية 1-0، وذلك بحصول كل منهما على كمية من الطماطم تعادل وزنه، في احتفال استثنائي أقيم بمسقط رأسيهما في بلدة لوس بالاسيوس التابعة لمقاطعة إشبيلية.



وجاء التكريم بحضور سلطات المدينة بجانب سكان البلدة، الذين احتشدوا لاستقبال نجمي المنتخب الإسباني، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي أعاد كأس العالم إلى إسبانيا للمرة الثانية في تاريخها.

وحصل غافي على 68.5 كيلوغراماً، بينما نال فابيان رويز 84.5 كيلوغراماً من الطماطم، وهي كميات تعادل وزن كل لاعب، في تقليد محلي عريق يعود إلى سنوات طويلة، تحرص عبره سلطات البلدة على تكريم الشخصيات البارزة وأبنائها الذين يحققون إنجازات كبيرة في مختلف المجالات.



ويعكس التقليد هوية البلدة، التي تشتهر بإنتاج الطماطم، التي تعد أحد أهم مصادر اقتصادها المحلي، ما جعلها رمزاً للفخر بأبناء البلدة الذين يرفعون اسمها في المحافل الوطنية والدولية، إلى جانب كونه جزءاً من تراثها الاجتماعي الممتد منذ سنوات طويلة.



كما أعلنت البلدية إطلاق اسمي غافي وفابيان رويز على ملعبين لكرة القدم، إلى جانب إنشاء نصب تذكاري يجمعهما مع النجم الإسباني السابق خيسوس نافاس، أحد أبناء البلدة والمتوج أيضاً بلقب كأس العالم 2010، تخليداً لإنجازات أبناء المدينة مع المنتخب الإسباني.