سؤال من الأميرة يضع فيران توريس في موقف طريف

وضع سؤال وجهته الأميرة ليونور، ولية عهد إسبانيا، إلى فيران توريس، مهاجم المنتخب الإسباني، اللاعب في موقف طريف خلال احتفالات التتويج بكأس العالم، بعدما ذكرته بوعد قطعه قبل انطلاق البطولة، لكنه لم ينفذه بعد الفوز باللقب.

واستمرت احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بكأس العالم، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف سجله فيران توريس في المباراة النهائية، إذ جال اللاعبون في شوارع العاصمة مدريد، قبل أن يزوروا قصر ثارثويلا ومقر رئاسة الحكومة ضمن البرنامج الرسمي للاحتفالات.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حديثًا قصيرًا جمع الأميرة ليونور بمهاجم برشلونة، أثناء مصافحة لاعبي المنتخب للملك فيليبي السادس وأفراد العائلة المالكة، وسط تكهنات بشأن طبيعة الحوار.

وكشف التدقيق في المقطع أن الأميرة سألت توريس مباشرة: «ألم تكن ستحلق شعرك؟»، ليرد اللاعب سريعًا: «لا، لا»، في إشارة إلى عدم تنفيذه الوعد الذي كان قد أعلنه قبل البطولة، عندما أكد أنه سيحلق شعره بالكامل إذا نجح المنتخب الإسباني في الفوز بكأس العالم.

وأبرزت هذه اللقطة مدى متابعة الأميرة ليونور لتفاصيل المنتخب الإسباني، وحرص العائلة المالكة على مشاركة اللاعبين احتفالاتهم بعد التتويج العالمي.

وامتدت الوعود التي أطلقها لاعبو إسبانيا قبل البطولة إلى ما هو أبعد من حلاقة الشعر، إذ يستعد عدد من نجوم المنتخب لتنفيذ تعهداتهم بعد حصد اللقب، فينظم لامين يامال سحبًا يمنح خلاله 100 سماعة رأس لجماهيره ومتابعيه، إلى جانب التزامه بترك لحيته وشاربه ينموان لمدة ثلاثة أسابيع، بينما اختار غافي وبيدري الاحتفال بطريقة مختلفة، بعدما قرر الثنائي صبغ شعريهما بألوان زاهية احتفالًا بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم.