5 نجوم عرب ضمن الأفضل أفريقيًا في كأس العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خمسة لاعبين عرب ضمن أبرز نجوم قارة أفريقيا في كأس العالم 2026، بعد المستويات التي قدموها مع منتخبات المغرب ومصر والجزائر، إذ ضمت القائمة المغربيين عز الدين أوناحي وإسماعيل صيباري، والمصريين إمام عاشور ومصطفى شوبير، والجزائري إبراهيم مازا.

وسلط «فيفا»، في تقرير نشره عن أبرز اللاعبين الأفارقة في البطولة، الضوء على تألق عدد من الأسماء التي برزت خلال مشاركة 10 منتخبات من القارة السمراء في المونديال، الذي اختُتم مساء الأحد بتتويج إسبانيا باللقب عقب فوزها على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية، بعد 104 مباريات.

وواصل المغربي عز الدين أوناحي المستوى الذي ظهر به في مونديال قطر 2022، وأضاف إلى أدواره المؤثرة في خط الوسط قدرته على التسجيل، بعدما أحرز هدفين في فوز المغرب على كندا 3-0، ليسهم في تأهل «أسود الأطلس» إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا، في رقم غير مسبوق على مستوى المنتخبات الأفريقية.

وفرض إسماعيل صيباري، المهاجم المغربي المنضم حديثًا إلى بايرن ميونخ الألماني، حضوره منذ بداية البطولة، بعدما سجل في جميع مباريات الدور الأول، محققًا رقمًا قياسيًا للاعب أفريقي.

ودخل صيباري قائمة أفضل ثلاثة هدافين أفارقة في مونديال 2026، كما حل ضمن أفضل 20 لاعبًا في البطولة وفقًا لتصنيف «فيفا»، بعدما سجل أحد أسرع أهداف المونديال عقب مرور 71 ثانية فقط من مواجهة اسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أسماء أخرى مميزة خلال مشواره، من بينها لاعب الوسط أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، وأشرف حكيمي، الذي أكد مكانته بين أبرز لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن.

وحصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا، التي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما سجل هدف «الفراعنة» الوحيد وقدم مستويات جعلته من أبرز مفاجآت المنتخب المصري في البطولة.

وأضاف إمام عاشور هدفًا ثانيًا خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32، التي حسمها منتخب مصر بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، ليدخل لاعب الوسط المصري ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا في تصنيف «فيفا» خلال المونديال.

ولفت مصطفى شوبير الأنظار بأدائه مع منتخب مصر في أكثر من مباراة، خصوصًا بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة دور الـ16، التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2.

وبرز الجزائري إبراهيم مازا رغم خروج منتخب بلاده من دور الـ32، بعدما تألق في الفوز على الأردن 2-1، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتصدر لاعب باير ليفركوزن الألماني قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات خلال دور المجموعات برصيد 12 مراوغة، قبل أن يرفع رصيده إلى 14 مراوغة مع انتهاء مشوار الجزائر في البطولة.

ووضع «فيفا» فوزينيا، حارس مرمى وقائد منتخب الرأس الأخضر، في مقدمة الأسماء الأفريقية التي تألقت خلال المونديال، بعدما تحول الحارس، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى أحد أبرز نجوم البطولة بفضل تصدياته في المباراة الأولى أمام إسبانيا، التي خرج منها بشباك نظيفة أمام المنتخب الذي تُوج باللقب لاحقًا.

وواصل فوزينيا تألقه بالارتفاع الكبير في شعبيته، إذ قفز عدد متابعيه على «إنستغرام» من 50 ألفًا إلى نحو 30 مليونًا خلال أيام قليلة، وأسهم في تعادل الرأس الأخضر مع أوروغواي 2-2، قبل الخسارة بصعوبة أمام الأرجنتين 2-3.

وحقق منتخب كوت ديفوار إنجازًا تاريخيًا ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، مستفيدًا من تألق مهاجمه يان ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، الذي كشف عن إمكاناته خلال الفوز على الإكوادور 1-0، بفضل مهاراته ومراوغاته وانطلاقاته السريعة وكراته العرضية.

وأثبت أماد ديالو قدرته على صناعة الفارق، سواء شارك أساسيًا أو بديلًا، إذ أنعش اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، هجوم «الأفيال»، وسجل هدف الفوز أمام الإكوادور، قبل أن يهز شباك النرويج في المباراة التي خسرها المنتخب الإيفواري 1-2 وودع بعدها البطولة.

وظهر في صفوف كوت ديفوار أيضًا لاعب الوسط الشاب كريس إيناو أولاي، الذي قدم أداءً مميزًا أمام ألمانيا، إلى جانب القائد فرانك كيسيه، ونيكولاس بيبي، الذي سجل هدفين في الفوز على كوراساو.

وسجل منتخب السنغال 10 أهداف رغم خروجه من دور الـ32، وجاء ما يقارب نصفها عن طريق إسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، الذي تصدر قائمة هدافي أفريقيا في مونديال 2026 برصيد أربعة أهداف خلال أربع مباريات.

وأرهق سار دفاعات المنافسين بفضل سرعته ومجهوده البدني، بينما برز زميله بابي غاي، لاعب فياريال الإسباني، في وسط الملعب، خصوصًا خلال الفوز على العراق 5-0، حين سجل هدفين وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتميز غاي، لاعب لوهافر وأولمبيك مارسيليا السابق، بهدوئه وذكائه في اتخاذ القرارات، ليؤكد قدرته على التحول إلى أحد العناصر الأساسية في صفوف «أسود التيرانغا».

واستعاد الكونغولي يوان ويسا مستواه مع منتخب الكونغو الديمقراطية بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب الإصابة، وحصل مهاجم نيوكاسل الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الفوز على أوزبكستان 3-1، بعدما سجل هدفين أسهما في تأهل بلاده إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وسجل ويسا أيضًا في التعادل مع البرتغال 1-1 خلال الجولة الأولى، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.