لماذا ضمنت 6 منتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 بقرار تاريخي؟



ضمنت 6 منتخبات مشاركتها في نهائيات كأس العالم 2030 قبل انطلاق التصفيات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، وذلك بقرار استثنائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يمضي نحو تنظيم نسخة تاريخية، تتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق كأس العالم الأولى عام 1930.



وتأهلت منتخبات المغرب وإسبانيا والبرتغال باعتبارها الدول الثلاث المضيفة، كما منح «فيفا» بطاقات مشاركة استثنائية وتاريخية لمنتخبات أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، في خطوة غير مسبوقة فرضتها الطبيعة الخاصة للنسخة المقبلة.



ويعود سبب الاستثناء إلى أن كأس العالم 2030 تتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى عام 1930 في أوروغواي، لذلك قرر الاتحاد الدولي إقامة احتفالات خاصة، تتضمن استضافة مدينة مونتيفيديو المباراة الافتتاحية الاحتفالية، تكريماً للدولة التي شهدت ميلاد المونديال قبل قرن كامل، كما منح «فيفا» الأرجنتين حق استضافة إحدى مباريات البطولة، تقديراً لكونها الطرف الثاني في المباراة النهائية لأول كأس عالم، عندما خسرت أمام أوروغواي بنتيجة 2-4، فيما نالت باراغواي شرف استضافة مباراة أخرى، تكريماً لكونها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أقدم اتحاد قاري لكرة القدم في العالم.



وبموجب القرار ستقام المباريات الاحتفالية الثلاث الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، قبل انتقال البطولة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال، التي تستضيف بقية منافسات كأس العالم، التي ستكون أكثر النسخ تميزاً في تاريخ البطولة، بإقامة مبارياتها في 6 دول في 3 قارات مختلفة.