رومانو: زيدان يوقع عقد تدريب فرنسا حتى 2030

أكد خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، أن زين الدين زيدان وقع عقدًا لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حتى منتصف عام 2030، مشيرًا إلى أن توليه قيادة «الديوك» أصبح أمرًا محسومًا.

ويأتي تعيين زيدان، البالغ من العمر 54 عامًا، خلفًا لديدييه ديشامب، الذي أنهى مشواره مع المنتخب الفرنسي بعد 14 عامًا في المنصب، قاد خلالها فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 2018، ثم بلوغ نهائي نسخة 2022، قبل إنهاء مشاركته في النسخة الأخيرة من المونديال باحتلال المركز الرابع.

وعززت صحيفة «ليكيب» الفرنسية هذا التوجه، بعدما ذكرت في وقت سابق أن بطل العالم وأوروبا السابق سيتولى تدريب المنتخب الفرنسي، رغم أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن تعيينه.

ويعود زيدان إلى التدريب بعد آخر تجاربه مع ريال مدريد الإسباني، الذي أشرف على تدريبه بين عامي 2016 و2018، ثم خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وحقق معه ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني.

ويمتلك زيدان سجلًا حافلًا كلاعب، إذ قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 1998 على أرضها، وأحرز لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2000، كما توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2002.

واختتم زيدان مسيرته الكروية في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، حين تعرض للطرد بعد واقعة نطح المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي.