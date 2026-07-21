بعد كأس العالم.. فينيسيوس يخضع لإجراء تجميلي في وجهه

خضع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، لإجراء تجميلي في وجهه عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ليظهر بملامح مختلفة في الصور التي انتشرت له خلال الأيام الماضية.

وكشف موقع «تي إم سي» البرازيلي، أن فينيسيوس أجرى الإجراء في إحدى العيادات بمدينة جويانيا البرازيلية، تحت إشراف طبيب الجلدية أليساندرو ألاركاو.

واعتمد الإجراء التجميلي على استخدام تقنية الفيلر لنحت ملامح الوجه، مع التركيز على إبراز منطقة الذقن وتحديدها بصورة أكبر.

وأظهرت الصور المتداولة تغيرًا واضحًا في ملامح وجه فينيسيوس مقارنة بظهوره بقميص المنتخب البرازيلي قبل أسابيع قليلة، خاصة في شكل الذقن والمقطع الجانبي للوجه.

ونشرت فيرجينيا فونسيكا، شريكة اللاعب السابقة، إحدى الصور عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، حيث ظهرت برفقته داخل صالة الألعاب الرياضية الجديدة الخاصة بها، واعتبر التقرير أن ظهور الثنائي معًا يشير إلى عودة علاقتهما بصورة طبيعية، بعد انفصالهما قبل انطلاق كأس العالم، دون صدور إعلان رسمي منهما بشأن طبيعة العلاقة في الوقت الحالي.

ونشر أحد أصدقاء فينيسيوس صورة أخرى ظهر خلالها اللاعب أثناء توقيعه قميص نادي ريال مدريد، وأبرزت الصورة المقطع الجانبي لوجهه والاختلاف الذي طرأ على ملامحه بعد الإجراء التجميلي.

وبدا فينيسيوس سعيدًا بمظهره الجديد في الصور المنشورة، إذ ظهر مبتسمًا قبل انتهاء إجازته واستعداده للعودة إلى ريال مدريد وبدء تحضيراته للموسم الجديد.