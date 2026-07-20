ميسي: من الصعب أن يندمل هذا الجرح



أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه على موقع انستغرام، الاثنين، عن «ألمه الشديد للغاية»، وذلك في أول تصريح له بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام إسبانيا (0-1 بعد التمديد).



وكتب اللاعب البالغ 39 عاماً والذي ذرف الدموع عقب الهزيمة «الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضاً بكل الجوانب الإيجابية».



وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق «من الصعب اليوم أن نُقدّر حقاً ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيي كأس عالم توالياً».



كما هنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب.