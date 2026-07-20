إماراتي من مواليد إسبانيا يحتفل بكأس العالم



لم تكن فرحة المشجع الإماراتي حمدان المرزوقي عادية بتتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم، لأن علاقته بإسبانيا تتجاوز مجرد تشجيع منتخب، كونه من مواليد جزيرة مايوركا الإسبانية.



وقال المرزوقي، من مواليد 2005، لـ «البيان» عقب المباراة النهائية، إن فرحته مضاعفة، لأن ارتباطه بإسبانيا ارتباط كبير، وأضاف: وُلدت هناك، وشاهدت أول تتويج لها بكأس العالم عام 2010 عندما كان عمري خمس سنوات، واليوم عشت فرحة اللقب الثاني.



وأضاف أنه زار إسبانيا خلال بطولة أوروبا 2024، ومنذ ذلك الوقت ازدادت علاقته بالمنتخب الإسباني، مشيراً إلى أنه يشجع أتلتيكو مدريد في إسبانيا، ويفضل أسلوبه القتالي والحماسي.

وعن لحظة الهدف، قال إنه من الصعب وصف اللحظة، ومن شدة الفرحة لم ير شيئاً أمامه، حتى إن أصدقاءه هم من ساعدوه على الوقوف.



ورغم سعادته بالفوز، أبدى المرزوقي تعاطفه مع الأرجنتين وميسي، قائلاً إنه يحب ميسي، وشعر بالحزن لخسارته، لكن هذه كرة القدم، مؤكداً أن فرحته باللقب منعته من النوم رغم ارتباطه بالعمل في اليوم التالي.