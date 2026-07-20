استقبال ملكي للاعبي منتخب إسبانيا بطل العالم



وجّه ملك إسبانيا فيليبي السادس الشكر، الاثنين، للاعبي منتخب بلاده «لا روخا» على تتويجهم بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية، معتبراً أن انتصارهم كان انتصاراً لبلد بأكمله، في وقت تمتلئ فيه شوارع العاصمة مدريد بعشرات الآلاف من المشجعين الذين خرجوا لاستقبال أبطالهم.



وقال فيليبي السادس في كلمة مقتضبة ألقاها في حدائق قصر سارسويلا الملكي، حيث استُقبل أبطال العالم بعد وقت قصير من عودتهم إلى إسبانيا «عندما يلعب منتخبنا الوطني، فإننا جميعاً نلعب. وعندما فزتم، فعلتم ذلك لإسبانيا كلها».



وأضاف «عرفتم كيف تبذلون كل ما لديكم من عزيمة وصمود وجرأة. كنتم متحدين، وعملتم كفريق واحد، وأظهرتم روح التضامن والكرم، وفوق ذلك كله فزتم بأداء رائع».