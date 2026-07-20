أبطال العالم يصلون إلى مدريد



حطت الطائرة التي تقل المنتخب الإسباني، العائد من الولايات المتحدة، حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم في نيوجيرزي، في مطار مدريد-باراخاس، وذلك غداة فوزه على الأرجنتين (1-0) في النهائي.



وأحرز الإسبان لقبهم المونديالي الثاني، بعد أول قبل 16 عاماً في نهائيات جنوب أفريقيا 2010، بفوزهم على الأرجنتينيين ونجمهم ليونيل ميسي أبطال 2022 بهدف سُجل في الوقت الإضافي عبر فيران توريس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وكان بالإمكان رؤية علم إسباني صغير يرفرف في مقدمة الطائرة، فوق قمرة القيادة مباشرة، لدى وصولها إلى المطار.



وبعد توقف الطائرة على المدرج وسط إجراءات أمنية مشددة، فُتحت الأبواب وكان المدرب دي لا فوينتي أول الخارجين منها بصحبة القائد رودري مع الميدالية حول عنقه والكأس بين يديه، إلى جانب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافايل لوسان.



ويستعد الأبطال للقاء جماهيرهم، لكنهم سيتوجهون أولاً إلى قصر سارسويلا في ضواحي مدريد، حيث سيستقبلهم الملك فيليبي السادس، ثم إلى قصر «لا مونكلوا»، مقر الحكومة، للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



بعد ذلك، سيبدأ اللاعبون ومدربهم جولة طويلة في شوارع وسط مدريد على متن حافلة مكشوفة من طابقين، قبل أن يصلوا عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي إلى ساحة سيبيليس الشهيرة حيث يقع مقر بلدية مدريد.