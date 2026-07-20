تاريخ حافل في نهائيات كأس العالم و3 منتخبات لا تعرف خسارة اللقب



أكد المنتخب الإسباني أنه لا يعرف الخسارة في نهائي كأس العالم، بتتويجه في ثاني نهائي يصل إليه، عقب فوزه على الأرجنتين 1-0 في نهائي 2026، ليكرر بذلك الإنجاز الذي حققه للمرة الأولى عام 2010 في جنوب أفريقيا، عندما رفع الكأس العالمية لأول مرة في تاريخه قبل أن يضيف لقبه الثاني أمس.



وأصبح المنتخب الإسباني بإنجازه الجديد، ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم ينجح في الفوز بجميع النهائيات التي خاضها، بجانب منتخب الأوروغواي الذي يمتلك الرقم نفسه، بعد أن فاز بلقبي كأس العالم اللذين وصل فيهما إلى المباراة النهائية عامي 1930 و1950، بينما وصل المنتخب الإنجليزي إلى النهائي مرة واحدة فقط، في نسخة 1966 التي أقيمت في إنجلترا، ونجح في الفوز باللقب.



وتحمل نهائيات كأس العالم تاريخاً حافلاً بالأرقام، حيث نجحت بعض المنتخبات في صناعة مجدها من خلال كثرة الوصول إلى المباراة الختامية، بينما حولت منتخبات أخرى كل ظهور لها في النهائي إلى لقب عالمي.



ويتصدر المنتخب الألماني قائمة أكثر المنتخبات وصولاً إلى النهائيات في كأس العالم، بعدد 8 مرات، وهو الرقم القياسي في تاريخ البطولة، ونجح «المانشافت» في الفوز باللقب 4 مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، بينما خسر 4 نهائيات أعوام 1966 و1982 و1986 و2002.



ويأتي المنتخب البرازيلي في المركز الثاني من حيث عدد مرات الظهور في النهائي، بعد أن بلغ المباراة الحاسمة 7 مرات، وتوج باللقب في 5 مناسبات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، مقابل خسارتين في نسختي 1950 و1998، ليبقى صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم.



ويملك المنتخب الأرجنتيني حضوراً بارزاً في تاريخ النهائيات، ببلوغه المباراة الأخيرة 7 مرات، وحقق اللقب 3 مرات أعوام 1978 و1986 و2022، بينما خسر 4 نهائيات أعوام 1930 و1990 و2014 و2026.



أما المنتخب الإيطالي، خاض النهائي 6 مرات، ونجح في رفع الكأس 4 مرات أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، مقابل خسارتين في 1970 و1994، ويحتل المنتخب الفرنسي مكانة مميزة بعدد 4 نهائيات، وتوج باللقب عامي 1998 و2018، بينما خسر اللقب مرتين في 2006 و2022.



ويكشف تاريخ نهائيات كأس العالم أن بعض المنتخبات صنعت تاريخها من خلال كثرة الحضور في المباراة الحاسمة مثل ألمانيا والبرازيل، بينما تميزت منتخبات أخرى بقدرتها على استغلال الفرصة عندما تصل إلى النهائي، كما فعلت إسبانيا والأوروغواي وإنجلترا.