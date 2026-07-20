القمة العالمية للرياضة تستضيف القادة والنجوم في عشاء مونديالي بنيويورك



استضافت القمة العالمية للرياضة (World Sports Summit) التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، عشاءً خاصاً في مدينة نيويورك، على هامش نهائيات كأس العالم FIFA 2026، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية العالمية، وصناع القرار، وقادة المؤسسات الرياضية والإعلامية والاستثمارية، في أمسية جسدت رسالة القمة الهادفة إلى تعزيز الحوار، وبناء الشراكات، واستشراف مستقبل القطاع الرياضي على المستوى العالمي.



ويأتي تنظيم هذا العشاء ضمن سلسلة المبادرات التي تنظمها القمة العالمية للرياضة لترسيخ مكانتها منصةً دولية رائدة تجمع مختلف أطراف المنظومة الرياضية، وتوفر مساحة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين الاتحادات والمنظمات الرياضية الإقليمية والعالمية، وكذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقيادات المؤثرة في مختلف مجالات صناعة الرياضة.



وشهدت الأمسية حضور عدد من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، يتقدمهم الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، والأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو، إلى جانب ويك غروسبيك المالك والرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سيلتكس، وواين بويتش مالك Reserve Padel، إضافة إلى زوران لاكوفيتش المدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والإعلاميين الذين يمثلون أبرز المؤسسات الرياضية العالمية التي اجتمعت في نيويورك خلال فترة تنظيم الأدوار النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.



وقال خلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «نجتمع اليوم في واحدة من أهم الأحداث والبطولات الرياضية العالمية لنؤكد أن مستقبل الرياضة لا يُصنع داخل الملاعب فقط، بل من خلال الحوار وتبادل الأفكار وإطلاق المبادرات وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين مختلف القطاعات الرياضية وكذلك القطاعات المرتبطة بالرياضة من مؤسسات مالية واستثمارية وغيرها من المجالات التي تدعم تطور الرياضة وأثرها المتنامي في حركة تنمية المجتمعات».



وأضاف: «إن القمة العالمية للرياضة تواصل أداء دورها الرائد وتعزيز مكانتها كمنصة دولية تجمع القادة والمبتكرين وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية على مستوى العالم أجمع، كما تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، وتعزيز الشراكات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً على المجتمعات وقطاع صناعة الرياضة ورسم مستقبل الرياضة عالمياً».



ويعكس هذا اللقاء التزام القمة العالمية للرياضة بمواصلة الحوار مع المختصين في جميع مجالات العمل الرياضي من مختلف دول العالم، وكذلك في تشجيع بناء شراكات متينة بين مختلف الأطراف، انطلاقاً من إيمانها بأن الرياضة أصبحت اليوم إحدى أهم الأدوات التي تجمع الشعوب، وتبني جسور التواصل بين المجتمعات، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للرياضة على المستوى العالمي.