لامين يامال جاهز لخلافة ميسي



في مشهد سيظل محفوراً في ذاكرة كرة القدم، خطف الإسباني الشاب لامين يامال الأضواء في نهائي كأس العالم 2026، بعدما قاد إسبانيا إلى الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، ليحرم ليونيل ميسي من نهاية أسطورية كان يحلم بها، ويفتتح في الوقت ذاته صفحة جديدة عنوانها انتقال الزعامة إلى جيل جديد.



وعلى أرضية ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، وبين أكثر من 80 ألف متفرج وملايين المتابعين حول العالم، اختلطت المشاعر بين دموع ميسي، الذي ربما خاض آخر مباراة له في كأس العالم، واحتفالات يامال الذي توج بأول لقب مونديالي في مسيرته وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط.



ورغم أجواء الاحتفال، توقف يامال ليعانق قدوته ميسي، في لقطة بدت وكأنها تسليم رمزي للشعلة بين أسطورة صنعت التاريخ وموهبة ينتظر منها أن تقود مستقبل اللعبة.



الماضي والمستقبل



قبل انطلاق المباراة، سيطرت المقارنات بين ميسي ويامال على المشهد الإعلامي، وتحدث الجميع عن مواجهة بين أفضل لاعب في جيله وموهبة يعتبرها كثيرون الوريث الطبيعي له، خاصة أن جناح برشلونة يرتدي القميص رقم 10 الذي ارتداه النجم الأرجنتيني، ويشترك معه في المهارة والقدم اليسرى والإبداع الهجومي.



وأكد أسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام، أن يامال بأنه أقرب لاعب شاهده إلى ميسي، بينما أعادت وسائل الإعلام تداول الصورة الشهيرة التي ظهر فيها ميسي وهو يحمل الطفل يامال خلال جلسة تصوير عام 2007، لتتحول تلك اللقطة بعد 19 عامًا إلى واحدة من أكثر القصص رمزية في تاريخ اللعبة، ولكن نهائي كأس العالم منح يامال فرصة لإثبات أنه ليس مجرد ميسي الجديد، بل نجم يصنع هويته الخاصة.



لغة الأرقام



رغم أن اسمه لم يظهر في قائمة هدافي النهائي، فإن يامال كان اللاعب الأكثر خطورة طوال المباراة، وتحركاته المستمرة على الجبهة اليمنى، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على جذب أكثر من مدافع، صنعت الفارق في الأداء الإسباني.



وكل لمسة للكرة كانت تحمل تهديداً حقيقياً لمرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، فيما خاض مواجهات فردية متكررة مع نيكولاس تاجليافيكو، وأكد مرة أخرى أنه أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة، حتى عندما لا يسجل، ورغم أن أرقامه التهديفية لم تصل إلى ما حققه في بطولة أوروبا 2024، فإن مساهمته في تتويج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني كانت واضحة، بعدما جمع بين المهارة الفردية والانضباط التكتيكي والنضج الذي يفوق سنه.



فيما واصل مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، رهانه الناجح على موهبة يامال، ومنحه الحرية الكاملة داخل الملعب، مقتنعًا بأن اللاعب قادر على صناعة الفارق دون قيود تكتيكية معقدة، وهذا الرهان أثمر عن لقب عالمي جديد، بعدما نجح المدرب في توظيف إمكانات نجمه الشاب ضمن منظومة جماعية متوازنة، ليضيف كأس العالم إلى سلسلة إنجازاته مع المنتخب الإسباني.



النهاية الأكثر قسوة



في المقابل، عاش ليونيل ميسي واحدة من أصعب لحظات مسيرته الدولية، وبعد أن قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022 وتتويجين في كوبا أمريكا، كان يحلم بإضافة لقب عالمي ثانٍ قبل إسدال الستار على مسيرته الدولية، غير أن النهائي أعاد إليه ذكريات خسائر مؤلمة عاشها سابقاً، أبرزها نهائي كأس العالم 2014، ونهائيات كوبا أمريكا في 2007 و2015 و2016، قبل أن يكسر عقدة النهائيات لاحقاً مع منتخب بلاده.



وخلال المباراة، بدا ميسي بعيداً عن تأثيره المعتاد، فلم يصنع فرصاً حقيقية واكتفى بتسديدة واحدة تم التصدي لها، بينما زادت البطاقة الحمراء التي تعرض لها إنزو فرنانديز من صعوبة مهمة الأرجنتين في الوقت الإضافي، ورغم حصوله على الكرة الفضية والحذاء الفضي، فإن تلك الجوائز لم تكن تعوض خسارة اللقب الذي كان سيمنحه وداعاً تاريخياً.



تحدٍ جديد



الهزيمة لا تعني نهاية حقبة ميسي فقط، بل تضع المدرب ليونيل سكالوني أمام أصعب اختبار منذ توليه قيادة المنتخب، والمدرب الذي نجح في بناء فريق متماسك حول قائده التاريخي، وقاده إلى لقبين في كوبا أمريكا وكأس العالم، أصبح مطالباً بإعادة بناء المنتخب في مرحلة ما بعد ميسي، وهي المهمة التي وصفها بنفسه قبل البطولة بأنها ستكون مؤلمة لعشاق الكرة.



وربما لن يمحو أي لاعب إرث ليونيل ميسي، الذي سيظل أحد أعظم من لمس الكرة في التاريخ، لكن كرة القدم لا تتوقف عند الأسماء مهما بلغت عظمتها، ونهائي كأس العالم 2026 بدا وكأنه لحظة انتقال تاريخية، ليس فقط لأن إسبانيا انتزعت اللقب من الأرجنتين، بل لأن لامين يامال خرج منه بطلاً للعالم، بعدما أثبت أنه لم يعد مجرد موهبة واعدة أو وريثاً محتملاً لميسي، بل أصبح أحد أبرز قادة الجيل الجديد، والاسم المرشح لقيادة كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.