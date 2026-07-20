عروض "السوبر بول" تختطف الأضواء من ميسي ويامال





شهدت المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت على ملعب نيويورك نيو جيرسي في إيست روثرفورد، حدثاً تاريخياً غير مسبوق تجاوز حدود المستطيل الأخضر ليدمج بين إثارة الرياضة وسحر الترفيه العالمي. وإلى جانب الصراع الفني والمالي المحتدم على أرضية الميدان، دخل هذا النهائي التاريخ رسميًا باعتباره الأطول زمنياً في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك بسبب الاستراحة الاستثنائية التي شهدت أول عرض غنائي ترفيهي بين الشوطين (Halftime Show) على غرار نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"، والذي جاء نتيجة تعاون مشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنظمة غلوبال سيتيزن وخطف الأضواء من نجوم نهائي المونديال (ميسي ويامال).

وتسبب هذا العرض الضخم في تمديد فترة الاستراحة المعتادة بين الشوطين لتصل إلى قرابة نصف ساعة، وذلك بهدف تجهيز المسرح الضخم في منتصف الملعب وضمان خروج النقل التلفزيوني العالمي بأبهى صورة ممكنة للجمهور خلف الشاشات.

وقد تولى المغني الشهير كريس مارتن القيادة الإبداعية لهذا العرض التاريخي، مشرفاً على تنظيم كوكبة من أبرز نجوم الغناء والرياضة في العالم الذين ألهبوا حماس الجماهير الغفيرة في المدرجات.

وافتتحت النجمة العالمية شاكيرا العرض بأداء استعراضي مبهر خلال فقرة "توبس النهائي" بين الشوطين، مقدمة لوحات راقصة متميزة تفاعل معها الجمهور بحرارة تليق بأجواء النهائي المونديالي. وتواصلت الإثارة مع صعود النجم جاستن بيبر الذي قدم بدوره أداءً غنائياً حياً ومميزاً استقطب صيحات الإعجاب من الحاضرين في ملعب نيويورك نيوجيرسي، مؤكداً على القيمة الفنية الكبيرة التي أضافها الحفل لحدث رياضي بهذا الحجم.

وفي واحدة من أبرز مفاجآت هذه الاستراحة الاستثنائية، شهد المسرح تقاطعاً فريداً بين عالمي الفن والرياضة، حيث شاركت ملكة البوب مادونا في أداء عرض مشترك لافت إلى جانب أساطير كرة القدم البرازيلية رونالدينيو ورونالدو، في لقطة استعراضية وتاريخية جمعت بين إرث المونديال وثقافة البوب العصرية وسط تفاعل جماهيري واسع التقطته عدسات المصورين والوكالات العالمية.

واختتم المشهد الإبداعي الاستثنائي بأداء جماعي لافت لجميع أعضاء فرقة "بي تي إس" (BTS) الكورية الجنوبية، حيث قدم كل من آر إم، وجين، وشوقا، وجيهوب، وجيمين، وفي، وجونغ كوك، لوحة غنائية وراقصة متكاملة عكست التنوع الثقافي والعالمي الذي هدفت إليه الفيفا من خلال تنظيم هذا الحدث الترفيهي الأول من نوعه في تاريخ المونديال.