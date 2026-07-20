إنزو فرنانديز يدخل قائمة مونديالية "سوداء"





شهدت المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 مواصلة العقدة التاريخية لمنتخب الأرجنتين مع البطاقات الحمراء في المباريات النهائية، بعدما تعرض لاعب وسطه إنزو فرنانديز للطرد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء المثيل أمام منتخب إسبانيا.

وأشهر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه فيرنانديز، وذلك إثر تدخله البدني القوي والعنيف على قدم مدافع المنتخب الإسباني الشاب باو كوبارسي، ليدخل النجم الأرجنتيني التاريخ من الباب الخلفي للمونديال.

وبصدور هذا القرار التحكيمي، بات فيرنانديز، الذي سبق له التتويج بلقب النسخة الماضية في قطر 2022 مع الأرجنتين، أول لاعب يتعرض للطرد في نهائي كأس العالم منذ نهائي نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا، حينما نال المدافع الهولندي جوني هيتينغا المصير ذاته وأمام المنتخب الإسباني تحديداً.

ودخل إنزو فرنانديز بهذا الطرد قائمة نادرة وسلبية للغاية(سوداء)، حيث أصبح سادس لاعب فقط يتعرض للطرد في تاريخ المباريات النهائية لبطولات كأس العالم على مر العصور.

وتضم هذه القائمة التاريخية إلى جانبه كلاً من الأرجنتيني بيدرو مونزون ومواطنه غوستافو ديزوتي في نهائي مونديال 1990 أمام ألمانيا الغربية، والفرنسي مارسيل ديسايي في نهائي 1998 أمام البرازيل، والنجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي 2006 الشهير أمام إيطاليا، بالإضافة إلى الهولندي جون هايتينغا في مونديال 2010.

وتظهر الإحصائيات والأرقام المسجلة عبئاً تاريخياً لافتاً على الكرة الأرجنتينية، إذ إن 3 حالات طرد من أصل 6 حالات شهدها تاريخ النهائيات المونديالية كانت من نصيب لاعبي منتخب الأرجنتين، وهو ما يعادل نسبة 50% من إجمالي البطاقات الحمراء الممنوحة في المباريات الختامية لكأس العالم، مما عكس حجم الضغوط والتوتر العصبي الذي يغلب على قمم التانغو في الأمتار الأخيرة نحو الذهب.