نهائي المونديال يحرم ميسي من الحذاء الذهبي.. ومبابي يحتفظ باللقب

أنهى نهائي كأس العالم 2026 آمال ليونيل ميسي في انتزاع الحذاء الذهبي، بعدما عجز قائد الأرجنتين عن هز شباك إسبانيا في المباراة النهائية التي خسرها منتخب بلاده 0-1 بعد التمديد، ليبقى لقب هداف البطولة من نصيب الفرنسي كيليان مبابي، الذي احتفظ بالجائزة للمرة الثانية تواليًا.

وحسم مبابي صدارة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، متقدمًا بهدفين على ميسي الذي أنهى البطولة برصيد 8 أهداف، بعدما ظل رصيده ثابتًا في المباراة النهائية، ليكتفي النجم الأرجنتيني بالمركز الثاني في سباق الهدافين.

وكرر المهاجم الفرنسي إنجاز مونديال 2022، عندما توج أيضًا بالحذاء الذهبي بعدما سجل 8 أهداف، متفوقًا آنذاك على ميسي الذي أحرز 7 أهداف، ليصبح أول لاعب يحتفظ بالجائزة في نسختين متتاليتين منذ سنوات طويلة.

وعزز مبابي أيضًا رقمه القياسي بوصفه أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، مقابل 21 هدفًا لميسي، الذي كان يملك فرصة معادلة الرقم أو تجاوزه في المباراة النهائية، قبل أن تتوقف محاولاته أمام الدفاع الإسباني.

وجاء الإنجليزي جود بيلينغهام والنرويجي إرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 7 أهداف لكل منهما، بينما تقاسم الفرنسي عثمان ديمبيليه والإنجليزي هاري كاين المركز التالي برصيد 6 أهداف، ثم الإسباني ميكل أويارسابال برصيد 5 أهداف.

وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا 4 أهداف كلًا من البرازيلي فينيسيوس جونيور، والسنغالي إسماعيلا سار، والمكسيكي خوليان كينيونيس، فيما سجل 3 أهداف عدد من اللاعبين، هم الكندي جوناثان ديفيد، والألمانيان دينيز أونداف وكاي هافيرتز، والبرازيلي ماتيوس كونيا، والهولنديان كودي خاكبو وبراين بروبي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والإنجليزي بوكايو ساكا، والفرنسي برادلي باركولا.

وتنص لوائح كأس العالم على منح الحذاء الذهبي للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف، وفي حال التساوي تُحسم الجائزة وفق عدد التمريرات الحاسمة، وإذا استمر التعادل، تذهب إلى اللاعب الذي خاض عددًا أقل من الدقائق.