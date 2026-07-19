نهائي كسر التقاليد.. ليلة المليار يورو والعرض التاريخي





تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة الليلة نحو ملعب ميتلايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يقتصر نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على صراع السيطرة على العرش الكروي العالمي فحسب، بل يمتد ليكون الحدث الأضخم في تاريخ اللعبة من حيث القيمة التسويقية والتغييرات التنظيمية والترفيهية غير المسبوقة.

تفرض الفوارق الاقتصادية نفسها بقوة على ميزان القوى بين العملاقين، إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الإسباني حوالي 1.22 مليار يورو ليحتل المرتبة الثالثة كأغلى المنتخبات في البطولة، متفوقاً بفارق شاسع يتجاوز 400 مليون يورو على نظيره الأرجنتيني الذي تقف قيمته الإجمالية عند 807.50 مليون يورو في المرتبة السابعة.

ويتصدر الجوهرة الإسبانية الشابة لامين يامال قائمة أغلى لاعبي النهائي بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو، يليه زميله بيدري بقيمة 150 مليون يورو، في حين يتربع المهاجم جوليان ألفاريز على عرش أعلى اللاعبين قيمة في صفوف راقصي التانغو بواقع 100 مليون يورو، يليه إنزو فيرنانديز بقيمة 90 مليون يورو، بينما تراجعت القيمة السوقية للأسطورة ليونيل ميسي بحكم عامل السن لتصل إلى 18 مليون يورو رغم بقائه الركيزة الهجومية الأولى لبلاده.

إلى جانب الصراع الفني والمالي على أرضية الميدان، سيدخل هذا النهائي التاريخ باعتباره الأطول زمنيًا في تاريخ بطولات كأس العالم بسبب الاستراحة الاستثنائية التي ستشهد أول عرض غنائي ترفيهي بين الشوطين (Halftime Show) على غرار نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"، بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنظمة غلوبال سيتيزن.

وسيشهد هذا العرض التاريخي، الذي يتولى المغني كريس مارتن القيادة الإبداعية له، مشاركة كوكبة من نجوم الغناء العالمي مثل شاكيرا، مادونا، جاستن بيبر، وفرقة بي تي إس، مما سيتسبب في تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لتصل إلى قرابة نصف ساعة بهدف تجهيز المسرح وضمان خروج النقل التلفزيوني بأبهى صورة.

هذا التوقف الطويل أثار بدوره موجة عارمة من القلق والتحذيرات الصارمة من قِبل نقابات اللاعبين الدولية، التي نبهت إلى خطورة تعرض النجوم للإصابات العضلية المفاجئة بسبب برود أجسادهم جراء المكوث الطويل في غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني المتأخر.

ولم تتوقف المفاجآت التنظيمية عند الجانب الفني، بل أعلن الفيفا عن تطبيق تقليد أمريكي آخر ولأول مرة في تاريخ البطولة يتمثل في صياغة 2026 خاتمًا ذهبيًا حصريًا للأبطال يحمل طابع "خواتم الفوز" الشهيرة.

وسيتم تخصيص 30 خاتمًا منها للاعبي وعناصر المنتخب المتوج باللقب الغالي، بينما سيُطرح العدد المتبقي من هذه النسخ المحدودة والفاخرة للبيع أمام الجماهير والمستثمرين لتوثيق هذه النسخة التاريخية.