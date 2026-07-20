الماتادور الإسباني يلتهم التانغو تكتيكياً في الشوط الأول





خيم التعادل السلبي على نتيحة الشوط الأول من الموقعة المونديالية الكبرى بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحساب نهائي كأس العالم 2026 المقام على أرضية ملعب ميتلايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة. وشهد النصف الأول من اللقاء فرضاً كاملاً لأسلوب اللعب الإسباني الذي هيمن على مجريات اللعب بشكل مطلق مدفوعاً بنسبة استحواذ بلغت 65% بفضل تدوير الكرة السلس والمنظم عبر 348 تمريرة ناجحة أحكمت الخناق على خط منتصف الميدان.

وفي المقابل، بدا التراجع واضحاً على رفاق القائد ليونيل ميسي الذين اكتفوا بنسبة استحواذ لم تتجاوز 35% مع الاكتفاء بـ 196 تمريرة، عاجزين عن بناء هجمات منظمة أو تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإسباني أوناي سيمون، حيث انتهى الشوط الأول دون تسجيل أي تسديدة لصالح السيلستي مقابل 3 تسديدات للماتادور الإسباني منها كرتان خطيرتان تكفل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بإنقاذهما ببراعة ليبقي على آمال فريقه قائمة بنظافة الشباك.

وغلبت الندية البدنية العالية والتدخلات القوية من الجانب الأرجنتيني لإيقاف سرعات لاعبي إسبانيا مثل لامين يامال وداني أولمو، ما أسفر عن ارتكاب التانغو 9 أخطاء وتلقي المدافع ليساندرو مارتينيز بطاقة صفراء في الدقيقة 40، قبل أن يضطر المدرب ليونيل سكالوني لاستبداله اضطرارياً بدخول نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 43 لإعادة ترتيب الأوراق الدفاعية.

وعلى صعيد التفاعل الإعلامي الأمريكي مع أحداث هذا النصف الأول، فقد وصفت شبكة "فوكس سبورتس" الناقلة للمباراة مجريات الشوط الأول بأنها أشبه بـ "معركة شطرنج تكتيكية بصبغة إسبانية"، مشيرة إلى أن معركة خط الوسط حسمت مبكراً بفضل تفوق رودري في العمق وعزل ليونيل ميسي تماماً عن خوليان ألفاريز.

من جانبها، سلطت شبكة "سي بي إس سبورتس" الضوء على الإحباط الهجومي الواضح للأرجنتين، معتبرة أن بطل أمريكا الجنوبية يعيش تحت ضغط خانق عاجزاً عن اختراق الجدار الدفاعي الإسباني الصارم الذي لم يستقبل سوى هدف وحيد طوال مشوار البطولة.

وفي تحليلها المباشر بين الشوطين، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية المحلية أن الجماهير الغفيرة في نيو جيرسي والتي تجاوزت 80 ألف متفرج في المدرجات تعيش حالة من حبس الأنفاس بانتظار تعديلات المدربين في الشوط الثاني، في حين أشاد النقاد بالأجواء الاحتفالية المبهرة لا سيما مع انطلاق العرض الموسيقي الضخم بين الشوطين بقيادة النجوم شاكيرا، ومادونا، وبي تي إس، وجاستن بيبر، مما أضفى لمسة ترفيهية أمريكية استثنائية على الحدث الرياضي الأكبر عالمياً في قلب الولايات المتحدة.