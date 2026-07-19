871 مليون دولار جوائز كأس العالم 2026

سيحصل المنتخب الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم على جائزة مالية قيمتها 51 مليون دولار، مقابل 34 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيادة إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم 2026، ليسجل رقمًا قياسيًا بلغ 871 مليون دولار، موزعة على 48 منتخبًا مشاركًا في هذه النسخة.

وتتضمن الجوائز المالية أيضًا أكثر من 100 مليون دولار أُضيفت في أبريل/نيسان، استجابة لضغوط بعض الاتحادات الأوروبية للحصول على دعم لتغطية تكاليف البطولة، التي أقيمت في ثلاث دول، وتغطية نفقات السفر والإقامة الباهظة.

ويبقى 51 مليون دولار مبلغًا كبيرًا سواء للأرجنتين أو إسبانيا، لكنه لا يقارن بنفقات كرة القدم العالمية، كما أنه يبقى أقل من الجائزة المالية التي حصل عليها الفريق الفائز بكأس العالم للأندية، التي أقيمت العام الماضي 2025 في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن 51 مليون دولار مبلغ أقل من قيمة انتقال المدافع الكرواتي لوكا فوشكوفيتش، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان بديلًا في معظم مباريات منتخب بلاده في مونديال 2026.

وأضافت أن «فيفا» يدفع مبالغ مالية إلى الاتحادات الوطنية الـ48، مقسمة إلى فئتين؛ الأولى مكافآت مالية بناءً على أداء كل فريق في كأس العالم، والثانية مبالغ إجمالية لتغطية تكاليف التدريب والإعداد.

وسيحصل كل فريق من المنتخبات الـ48 على 12.5 مليون دولار على الأقل للمشاركة في كأس العالم، تشمل 10 ملايين دولار جوائز للتأهل واللعب في دور المجموعات.

كما يحصل كل منتخب على 2.5 مليون دولار للتدريب والنفقات قبل البطولة.

وتم الاتفاق على هذه الجوائز المالية مقدمًا في نسخ سابقة من كأس العالم لتجنب المشكلات قبل البطولة، في ظل انتشار شكاوى من اللاعبين بعد الحصول على مكافآت مالية من الاتحادات الوطنية.

وسيحصل بطل مونديال 2026 على 51 مليون دولار، علمًا بأن منتخب الأرجنتين حصل على 42 مليون دولار بعد تتويجه بلقب مونديال 2022 في قطر، الذي بلغ مجموع جوائزه 440 مليون دولار لـ32 فريقًا مشاركًا في البطولة.

وفي هذه النسخة، سيحصل صاحب المركز الثاني على 34 مليون دولار، مقابل 30 مليون دولار لمنتخب إنجلترا الفائز بالميدالية البرونزية، بينما حصل منتخب فرنسا، صاحب المركز الرابع، على 28 مليون دولار.

أما كل منتخب تأهل إلى دور الثمانية، فحصل على 20 مليون دولار، مقابل 16 مليون دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الـ16، بينما حصل كل منتخب تأهل إلى دور الـ32 على 12 مليون دولار.

وحصل كل منتخب شارك فقط في دور المجموعات على جائزة مالية قيمتها 10 ملايين دولار.