فيضانات وعواصف تضرب نيويورك ونيوجيرسي قبل نهائي المونديال



سادت حالة من الفوضى في مدينة نيويورك وأجزاء واسعة من ولاية نيوجيرسي قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، بعدما اجتاحت المنطقة فيضانات مفاجئة وعواصف رعدية عنيفة، تسببت في غرق الشوارع، وتعطيل حركة النقل والمطارات، وأثرت على التحضيرات الأخيرة للمنتخبين.



وشهدت نيويورك هطول أمطار غزيرة خلال ساعات قليلة، إذ سجلت بعض المناطق ما بين بوصتين وأربع بوصات من الأمطار، ما أدى إلى فيضانات واسعة أغرقت الطرقات، وجرفت سيارات، وأجبرت العديد من السائقين على ترك مركباتهم أو السير وسط المياه للوصول إلى أماكن آمنة، كما غمرت المياه محطات مترو الأنفاق، وتوقفت حركة المرور في عدد من الطرق الرئيسية، في حين شهد مطار جون إف كينيدي الدولي تأخيرات وإلغاءات لعدد من الرحلات الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وامتدت تداعيات الطقس إلى الأنشطة الرياضية، حيث تأجلت مباراة نيويورك يانكيز ولوس أنجلوس دودجرز في دوري البيسبول، بعد أن أصبحت أرضية الملعب غير صالحة للعب.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيراً من الفيضانات المفاجئة لسكان نيويورك، ووصفت الوضع بأنه يشكل خطراً على الحياة، داعية السكان إلى تجنب التنقل، وعدم عبور المناطق المغمورة بالمياه إلا في حالات الطوارئ.



وفي ولاية نيوجيرسي رفع التحذير من الأعاصير بعد انحسار العاصفة الرئيسية، إلا أن التحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة ظلت سارية في بعض المناطق، مع توقع هبات رياح قد تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة.



وأكدت صحيفة «ذا صن» أن الطقس المضطرب ألقى بظلاله على استعدادات طرفي النهائي، إذ تأخر مران المنتخب الأرجنتيني في مركز ريد بولز للأداء بنحو 45 دقيقة، بسبب العاصفة الرعدية، قبل أن يتمكن لاعبو ليونيل سكالوني من النزول إلى أرض الملعب بعد تحسن الأحوال الجوية.



وفي المقابل لم يتمكن المنتخب الإسباني من تنفيذ حصته التدريبية المقررة في الموعد المحدد، بسبب الظروف الجوية، فيما كانت بعثة الأرجنتين قد عانت أيضاً من تأخير رحلتها الجوية من كانساس سيتي إلى نيوجيرسي نتيجة سوء الأحوال الجوية.



ودعا عمدة مدينة نيويورك السكان والزوار إلى توخي أقصى درجات الحذر، مطالباً باستخدام وسائل النقل العام كلما أمكن، وعدم السير أو القيادة عبر الطرق التي غمرتها المياه حفاظاً على السلامة.



ورغم المشاهد الدرامية التي عاشتها المنطقة قبل النهائي تبدو التوقعات الجوية أكثر تفاؤلاً في مدينة إيست روثرفورد، مقر ملعب «ميتلايف»، إذ تشير التقديرات إلى طقس مستقر مع فترات مشمسة، واحتمال ضعيف للغاية لهطول الأمطار، ما يمنح الجماهير والمنتخبين أملاً بإقامة المباراة في أجواء طبيعية، بعيداً عن الفوضى التي سبقت ليلة الحسم.