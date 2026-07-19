فرنسا وإنجلترا تدخلان قائمة المباريات الأكثر أهدافاً في تاريخ كأس العالم



فرضت مباراة فرنسا وإنجلترا في لقاء تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2026 نفسها بين أكثر المواجهات إثارة في تاريخ البطولة، بعدما شهدت تسجيل 10 أهداف كاملة، وانتهت بفوز منتخب إنجلترا بنتيجة 6-4، لتدخل قائمة المباريات الأعلى تهديفاً عبر تاريخ المونديال، والتي تضم أيضاً المواجهات التالية.



النمسا 7-5 سويسرا (مونديال 1954) – 12 هدفاً



لا تزال مواجهة ربع نهائي كأس العالم 1954 في سويسرا تحتفظ بالرقم القياسي كأكثر مباراة شهدت أهدافاً في تاريخ البطولة، ورغم تقدم أصحاب الأرض 3-0 بعد 19 دقيقة، قلب المنتخب النمساوي الطاولة وخرج فائزاً بنتيجة 7-5 في واحدة من أكثر مباريات المونديال جنوناً.



البرازيل 6-5 بولندا (مونديال 1938) – 11 هدفاً



في دور الـ16 من كأس العالم 1938 بفرنسا، قدم المنتخبان مباراة أسطورية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 4-4، قبل أن يحسم المنتخب البرازيلي اللقاء في الوقت الإضافي بنتيجة 6-5، بفضل تألق ليونيداس، بينما خطف إرنست ويليموفسكي الأنظار بأهدافه مع بولندا.



المجر 8-3 ألمانيا الغربية (مونديال 1954) – 11 هدفاً



وجه المنتخب المجري، بقيادة الأسطورتين فيرينك بوشكاش وساندور كوتشيس، ضربة قاسية لألمانيا الغربية في دور المجموعات بفوز عريض 8-3. لكن المفارقة التاريخية أن المنتخب الألماني عاد لاحقاً ليفوز على المجر 3-2 في النهائي الشهير الذي عرف باسم «معجزة برن».



المجر 10-1 السلفادور (مونديال 1982) – 11 هدفاً



حققت المجر أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم عندما اكتسحت السلفادور بنتيجة 10-1 في إسبانيا 1982، لتبقى المباراة الوحيدة التي شهدت فوزاً بفارق تسعة أهداف في تاريخ البطولة.



إنجلترا 6-4 فرنسا (مونديال 2026) – 10 أهداف



دخلت مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 سجلات التاريخ بعدما شهدت عشرة أهداف، وتقدمت إنجلترا برباعية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن تقلص فرنسا الفارق إلى 4-3 في انتفاضة مثيرة، إلا أن بوكايو ساكا سجل من ركلة جزاء، وأضاف جود بيلينغهام هدفين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لفرنسا، لتنتهي المواجهة بفوز «الأسود الثلاثة» بنتيجة 6-4.



فرنسا 7-3 باراغواي (مونديال 1958) – 10 أهداف



في كأس العالم 1958 بالسويد، قلب المنتخب الفرنسي التعادل 2-2 في الشوط الأول إلى انتصار كاسح بنتيجة 7-3، بقيادة الهداف التاريخي جوست فونتين، الذي قاد فرنسا إلى واحدة من أكثر المباريات تهديفاً في تاريخ البطولة.



وتؤكد هذه المباريات أن كأس العالم لم يكن عبر تاريخه مسرحاً للنهائيات الكبرى فقط، بل شهد أيضاً مواجهات استثنائية حفلت بسيل من الأهداف، لتظل محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم بوصفها من أكثر المباريات إثارة وتشويقاً في تاريخ المونديال.