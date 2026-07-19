مونديال 2026.. موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا والقنوات الناقلة

يختتم اليوم الأحد كأس العالم 2026 في كرة القدم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرزي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى وقع عرض فني رفيع المستوى.

بعد خمسة أسابيع من المنافسات و104 مباريات أُقيمت في ثلاثة بلدان (المكسيك والولايات المتحدة وكندا)، وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا، ستكشف كأس العالم لكرة القدم أخيرا عن هوية بطلها.

وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، لترفع حصادها إلى أربعة، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها ترامب.

ويرقى العرض الفني المعلن عنه إلى مستوى كأس عالم استثنائية: من توم كروز إلى مادونا مرورا بجاستن بيبر وشاكيرا وفرقة بي تي أس، سيتحوّل ملعب ميتلايف قرب نيويورك الذي يتسع لثمانين ألف متفرج إلى مسرح مرموق قبل وخلال المباراة التي تنطلق الساعة 15 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ).

فنيا، قال قائد إسبانيا رودري إنه يستعد لمعركة "بدنية" مع الأرجنتين، وسيحاول تجاهل أي "استفزازات" محتملة.

ودعا مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجماهير إلى الاستمتاع بمشاهدة ميسي يقود فريقه في نهائي آخر لكأس العالم وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

وقال سكالوني عن لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي ساهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022 "لقد صنع التاريخ. إنه أسطورة".

موعد نهائي كأس العالم 2026

تنطلق مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 في تمام الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق مباريات كأس العالم 2026 نهائي المونديال عبر beIN SPORTS MAX.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بتعليق عربي، بينما يأتي على beIN SPORTS MAX 5 بتعليق إنجليزي وbeIN SPORTS MAX 6 بتعليق فرنسي، كما أنّ النهائي منقول عبر قناة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة مجانًا.

عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV.