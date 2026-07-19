برونزية تاريخية تزين مسيرة إنجلترا المونديالية





في إنجاز تاريخي غير مسبوق، دون المنتخب الإنجليزي اسمه للمرة الأولى في سجلات الفائزين بالميدالية البرونزية ببطولات كأس العالم، وذلك بعد حسمه المركز الثالث في نسخة مونديال 2026. وجاء هذا التتويج التاريخي ليكسر العقدة التي لازمت "الأسود الثلاثة" في مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع عبر تاريخ مشاركاتهم المونديالية، لينضم المنتخب الإنجليزي رسميًا إلى قائمة العمالقة الذين اعتلوا منصة التتويج بالمركز الثالث في تاريخ المونديال.

وبالنظر إلى السجل التاريخي الحافل للمنتخبات التي حصدت هذا المركز منذ انطلاق البطولة، يبرز المنتخب الألماني كأكثر من حقق المركز الثالث في نسخ (1934، 1970، 2006، و2010)، يليه المنتخب البرازيلي في نسختي (1938 و1978)، والمنتخب الفرنسي في عامي (1958 و1986).

كما تضم القائمة منتخبات عريقة أخرى مثل السويد في (1950 و1994)، وبولندا في (1974 و1982)، وكرواتيا في نسختي (1998 و2022). وشهدت منصة المركز الثالث تاريخيًا بطلًا لمرة واحدة لمنتخبات أخرى مثل تشيلي عام 1962، والبرتغال عام 1966، وإيطاليا عام 1990، وتركيا عام 2002، وهولندا عام 2014، بالإضافة إلى بلجيكا في نسخة 2018.

ويأتي هذا الإنجاز الإنجليزي في نسخة 2026 ليمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الكرة الإنجليزية، حيث نجح الجيل الحالي بقيادة نجومه في فك هذه العقدة التاريخية وإضافة البرونزية الأولى لخزائن الاتحاد الإنجليزي، ليكون هذا التتويج بمثابة تكريم لجهود الفريق الذي قدم مستويات قوية طوال منافسات البطولة، ويضع حدًا لسنوات من الإخفاق في الأمتار الأخيرة من المونديال ليحتفل الإنجليز بلقب "ثالث العالم" للمرة الأولى في تاريخهم.