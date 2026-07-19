نهائي المونديال بالأرقام.. تفوق إسباني وهيمنة أرجنتينية

يكشف نهائي كأس العالم 2026 عن مواجهة لا تقتصر على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى المقارنات الرقمية بين المنتخبين، إذ تتفوق إسبانيا في القيمة السوقية ومتوسط الأعمار، بينما تفرض الأرجنتين حضورها بخبرة لاعبيها وتأثيرها الجماهيري الكبير بقيادة ليونيل ميسي، وذلك وفق مقارنة نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، استنادًا إلى بيانات موقع «Football Benchmark».

وترى «ماركا» أن المنتخبين وصلا إلى النهائي بطريقتين مختلفتين، إذ يعتمد منتخب إسبانيا، بقيادة لويس دي لا فوينتي، على الاستحواذ والاعتماد على مجموعة شابة من اللاعبين، في حين يرتكز منتخب الأرجنتين، بقيادة ليونيل سكالوني، على الخبرة والقدرة على تجاوز أصعب المواقف، إلى جانب الدور القيادي الذي يلعبه ليونيل ميسي.

وتصدر المنتخب الإسباني المقارنة من الناحية الاقتصادية، بعدما بلغت قيمته السوقية 1.47 مليار يورو، مقابل 818 مليون يورو للمنتخب الأرجنتيني، بحسب بيانات «Football Benchmark»، بما يعني أن قيمة المنتخب الإسباني تتجاوز نظيره الأرجنتيني بنحو 80%.

ويعكس لامين يامال هذا التفوق، بعدما أصبح أعلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، بواقع 292.2 مليون يورو، كما يتمتع المنتخب الإسباني بواحد من أصغر معدلات الأعمار في البطولة، إذ يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26.7 عامًا، مقابل 29.1 عامًا لمنتخب الأرجنتين، الذي يعد من أكثر المنتخبات خبرة في كأس العالم.

ويفرض المنتخب الإسباني حضوره أيضًا في قائمة أعلى اللاعبين قيمة، بعدما ضم تشكيل اللاعبين الأعلى قيمة في البطولة سبعة لاعبين من أصل 11، بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو، يتقدمهم لامين يامال، إلى جانب بيدري الذي تبلغ قيمته 139 مليون يورو، وباو كوبارسي بقيمة 110 ملايين يورو.

ويقود إنزو فيرنانديز قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في منتخب الأرجنتين، بعدما بلغت قيمته السوقية 104 ملايين يورو، يليه جوليان ألفاريز بقيمة 88 مليون يورو، ويظل الفارق واضحًا بين القيم السوقية للاعبي المنتخبين.

ويمتد تفوق الأرجنتين إلى خارج الملعب، بعدما فرضت حضورها على منصات التواصل الاجتماعي طوال البطولة، إذ بلغ إجمالي متابعي لاعبي منتخب الأرجنتين على «إنستغرام» 667 مليون متابع، مقابل 140 مليونًا فقط للاعبي منتخب إسبانيا، بحسب ما أوردته «ماركا».

ويتصدر ميسي هذه المقارنة بفارق كبير، بعدما وصل عدد متابعيه على «إنستغرام» إلى 512 مليون متابع، وهو رقم يقترب بمفرده من إجمالي متابعي لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ويتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي متابعي لاعبي المنتخب الإسباني.