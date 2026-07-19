ليلة تحطيم الأرقام القياسية في المونديال





في ملحمة كروية مجنونة حطمت الأرقام القياسية، اختتم المنتخب الإنجليزي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بعد فوزه المثير والتاريخي على نظيره الفرنسي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، في مواجهة شهدت معدلًا تهديفيًا خارقًا وتفوقًا هجوميًا كاسحًا من الطرفين.

وجاءت الإحصائيات الصادرة عن موقع "فيفا" والجهات الرقمية الأخرى لتعكس حجم الإثارة؛ حيث تقاسم المنتخبان إجمالي التسديدات بواقع 18 تسديدة لكل منهما، في حين سدد لاعبو إنجلترا 10 كرات على المرمى مقابل 9 لفرنسا، وتفوق "الأسود الثلاثة" في نسبة الاستحواذ على الكرة بـ 55% مقابل 45% لـ "الديوك"، مع تقارب كبير في دقة التمرير التي بلغت 92% لكلا الفريقين، بعد أن أكملت إنجلترا 441 تمريرة صحيحة مقابل 382 تمريرة لفرنسا، وسط مباراة تميزت بالقوة والاندفاع وشهدت احتساب 13 خطأ ضد فرنسا و7 أخطاء ضد إنجلترا.

وبدأت الإثارة مبكرًا بصدمة فرنسية عندما سجل ديكلان رايس أسرع هدف لمنتخب إنجلترا في مباراة رسمية منذ يورو 2020 وذلك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضاعف إزري كونسا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 18.

وعاش المنتخب الفرنسي صدمة وتأخرًا تاريخيًا غير مسبوق، إذ تعد هذه المرة الأولى تاريخيًا التي تستقبل فيها شباك فرنسا أربعة أهداف في الشوط الأول خلال مباراة ببطولة كبرى، وذلك بعدما نجح النجم بوكايو ساكا في إشعال اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 37 و45+1، لينتهي الشوط الأول برباعية إنجليزية نظيفة وسط ذهول الجميع.

ومع انطلاق الشوط الثاني، انتفض المنتخب الفرنسي بشكل جنوني ليعود إلى أجواء اللقاء؛ حيث قلص كيليان مبابي الفارق بالهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 48، وتبعه برادلي باركولا بالهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يعود مبابي مجددًا في الدقيقة 66 ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، وبفضل هذه الثنائية، دخل مبابي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبح رسميًا الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم عبر العصور متجاوزًا الرقم القياسي السابق.

وفي غمرة المحاولات الفرنسية للتعادل، عاد بوكايو ساكا ليرسخ نجوميته المطلقة للمباراة بتسجيله الهدف الخامس لإنجلترا والـ "هاتريك" الشخصي له من علامة الجزاء في الدقيقة 87، ليدخل التاريخ كونه الهاتريك الثاني فقط الذي تستقبله فرنسا في تاريخها بالمونديال بعد الأسطورة البرازيلي بيليه عام 1958، في مفارقة مذهلة لساكا الذي يملك الآن هاتريك في كأس العالم مقابل عجز تام عن تحقيقه في 226 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تنتهِ الإثارة عند هذا الحد، حيث اشتعلت الدقائق الأخيرة من الوقت بديل الضائع؛ إذ نجح عثمان ديمبيلي في تسجيل الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 90+6 مستفيدًا من التمريرة الحاسمة السابعة لزميله مايكل أوليسه في البطولة، والتي كسر بها الرقم القياسي التاريخي لـ "بيليه" كأكثر من صنع أهدافًا في نسخة واحدة من المونديال.

وجاء الرد الإنجليزي الحاسم والأخير في الدقيقة 90+8 عن طريق جود بيلينغهام الذي اختتم مهرجان الأهداف بالهدف السادس، لتنتهي المباراة بحصيلة 10 أهداف كاملة، وهي المرة الثانية تاريخيًا التي تكون فيها فرنسا طرفًا في مباراة تشهد تسجيل 10 أهداف بالمونديال بعد مباراتها الشهيرة أمام باراغواي والتي انتهت بسبعة أهداف لثلاثة، لتسدل الستار على واحدة من أكثر المباريات جنونًا وتدميرًا للأرقام القياسية في تاريخ الساحرة المستديرة.