تشافي: المفاضلة بين ميسي ويامال كالأب والأم

في مقابلة مصورة أجرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختار المدير الفني السابق لنادي برشلونة، الأسطورة تشافي هيرنانديز، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد مشاركته في لعبة تفاعلية تعتمد على نظام خروج المغلوب والمقارنة المباشرة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية. وجاءت هذه التصريحات لتثير تفاعلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، لا سيما مع الروح المرحة والمفاضلات الصعبة التي مر بها النجم الإسباني السابق خلال الاختيارات.

وبدأت سلسلة الاختيارات في المقابلة بمفاضلة أولى بين ليونيل ميسي والنجم المصري محمد صلاح، حيث لم يتردد تشافي في اختيار زميله السابق ميسي، لينتقل بعد ذلك إلى مقارنة إسبانية خالصة بين الموهبة الشابة لامين يامال والهداف الإنجليزي هاري كين، مائلًا نحو الجوهرة الكتالونية يامال.

وفي مواجهة أخرى وصفتها الصحيفة بالمحتدمة، وجد تشافي صعوبة بالغة في الاختيار بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي فينيسيوس جونيور ليعطي صوته في النهاية لنجم ريال مدريد الحالي فينيسيوس بعد تفكير عميق، تلتها مواجهة فرنسية نرويجية صعبة بين كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، رجّح فيها كفة هالاند بسبب انتمائه للنرويج.

وتصاعدت إثارة اللعبة في الأدوار المتقدمة، حيث فضل تشافي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند على فينيسيوس جونيور في مواجهة ثنائية حاسمة، بينما واجه التحدي الأكبر والمفارقة الأكثر صعوبة عندما طُلب منه الاختيار بين ليونيل ميسي ولامين يامال، ليعلق مازحًا ومندهشًا بأن هذا الاختيار يشبه المفاضلة بين "الأب والأم"، قبل أن يحسم قراره في سياق بطولة كأس العالم مؤكدًا أن ميسي يظل الخيار الأبرز. وفي المحطة النهائية التي جمعت بين ميسي وهالاند، حسم المدرب الإسباني الجدل متمسكًا بقدامى النجوم ومؤكدًا أن ميسي هو اللاعب الأفضل على الإطلاق في هذه النسخة المونديالية الاستثنائية.