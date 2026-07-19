نهائي أحلام كـأس العالم اليوم

بعد 38 يوماً من المنافسات، التي شهدت إقامة 103 مباريات، يسدل الستار أخيراً، اليوم، على النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي أقيمت على ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً، وذلك حينما يلتقي منتخب الأرجنتين «حامل اللقب» مع منتخب إسبانيا، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي/نيويورك.

وستكون المباراة المرتقبة بمثابة مبارزة ثنائية بين الدفاع المنظم، الذي يمثله المنتخب الإسباني، والهجوم الكاسح، الذي لا يعرف الرحمة لمنتخب الأرجنتين، في أول نهائي للمونديال بين بطلين قاريين.

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق لقبه الثاني في كأس العالم، ليكمل بذلك تتويجه بكأس الأمم الأوروبية، التي توج بها عام 2024، وهو العام نفسه الذي نجح فيه منتخب الأرجنتين، الطامح لأن يصبح أول فريق منذ البرازيل عام 1962 يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين، في الدفاع عن لقبه في كوبا أمريكا.