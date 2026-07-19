العواصف الرعدية تنقذ نهائي المونديال من دخان الحرائق

أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العواصف الرعدية المتوقع هبوبها ستسهم في طرد أعمدة الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات الكندية من أجواء شمال شرق الولايات المتحدة، لتتحسن جودة الهواء بشكل ملحوظ قبل انطلاق نهائي كأس العالم 2026 غدًا الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وظلت تحذيرات جودة الهواء غير الصحية سارية اليوم السبت، حيث شهد الملعب المفتوح هطول أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى تعليق الحصة التدريبية لمنتخب إسبانيا، ودفعت السلطات إلى حث الجماهير على الاحتماء.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه يتواصل مع السلطات المحلية لمراقبة تأثير الدخان والعواصف على الملعب، في وقت حذرت فيه حاكمة نيوجيرسي، ميكي شيريل، من رياح مدمرة وفيضانات مفاجئة.

وتوقع تايلر رويس، خبير الأرصاد الجوية في «أكيو ويذر»، أن تبدد العواصف الدخان الكثيف المؤثر في الصحة قبل المباراة، ليتحول مؤشر جودة الهواء غدًا الأحد إلى مستوى معتدل، مما ينفي وجود أي خطورة على سلامة الجمهور.

وتشير التوقعات إلى طقس مثالي عند انطلاق المباراة النهائية، مع رطوبة منخفضة ونسمات خفيفة ودرجة حرارة تبلغ 27 مئوية.

وتشهد كندا حاليًا مئات الحرائق النشطة التي امتدت آثارها إلى مينيسوتا، وتسببت في عمليات إجلاء واسعة، وسط تحذيرات بيئية محتدمة. وأثارت هذه الأزمة سجالًا سياسيًا، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على كندا، محملًا إياها مسؤولية تلوث الأجواء الأمريكية، في حين رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن التغير المناخي مسؤولية جماعية تشمل الولايات المتحدة أيضًا.