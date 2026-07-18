هل يجتمع العملاقان؟.. مقترح لتنظيم كأس العالم بين أمريكا والصين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح طرحه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، يقضي بتنظيم نسخة مستقبلية من كأس العالم بالشراكة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في إطار مناقشات جرت بينهما حول مستقبل البطولة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

وجدد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إنفانتينو، رغبته في استضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم مرة أخرى، مشيدًا بما حققته نسخة 2026، المقامة بالشراكة مع كندا والمكسيك، من نجاح جماهيري وتنظيمي، إلى جانب التوسع في عدد المنتخبات المشاركة، والذي جعلها الأكبر في تاريخ البطولة.

وأوضح أن إنفانتينو تحدث معه عن أكثر من تصور للنسخ المقبلة، من بينها منح دولة أخرى فرصة الاستضافة أولًا، قبل التفكير في عودة البطولة إلى الولايات المتحدة، لتجنب أي انتقادات قد ترتبط بتكرار تنظيمها في فترة زمنية متقاربة.

وأضاف ترامب أن رئيس «فيفا» طرح أيضًا فكرة إقامة نسخة مستقبلية بالشراكة بين الولايات المتحدة والصين، معتبرًا أن هذا التصور قد يسهم في تقليل مسافات السفر بين المباريات، ويوفر ظروفًا أفضل للمنتخبات واللاعبين، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذا المقترح.

وأكد ترامب أنه لا يزال يرغب في استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم مرة أخرى، لكنه قال مازحًا: «أقترح دائمًا أن تستضيف أمريكا البطولة مجددًا، ولكن هذه المرة من دون المكسيك وكندا، فقد كنت كريمًا معهما».

وأشاد الرئيس الأمريكي بنجاح نسخة 2026، مؤكدًا أنها سجلت رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري بتجاوز 6.5 مليون مشجع، واصفًا إياها بأنها البطولة الأكثر حضورًا في تاريخ جميع الرياضات، وليس كرة القدم فقط، كما اعتبر أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة أسهمت في هذا النجاح.

وتطرق ترامب أيضًا إلى المنتخب الإنجليزي، مشيدًا بالمهاجم هاري كين، وقال إنه لم يكن يفضل منحه أدوارًا دفاعية خلال إحدى المباريات، مضيفًا مازحًا أنه يميل إلى الأسلوب الهجومي، رغم أنه لا يدعي امتلاك خبرة تدريبية.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمستوى التحكيمي في البطولة، معتبرًا أن الحالات الجدلية حُسمت بصورة عادلة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققته نسخة 2026 قد يدفع إلى دراسة أفكار جديدة لتطوير البطولة، من بينها المقترح الذي كشف عنه بشأن تنظيم كأس عالم مستقبلي بين الولايات المتحدة والصين، دون أن يكون هناك إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن.