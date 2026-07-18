حلم ميسي وتحدي ألفاريز يؤرقان كوبارسي





في تقرير خاص نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يستعد المدافع الشاب باو كوبارسي، البالغ من العمر 19 عامًا، لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذ بات على أعتاب أن يصبح ثاني أصغر مدافع يشارك في نهائي كأس العالم عبر تاريخه، بعد الأسطورة الإيطالي جوزيبي بيرغومي.

وأبرزت الصحيفة الكتالونية تصريحات النجم الواعد لبرشلونة والمنتخب الإسباني، والتي تحدث فيها عن كواليس الصلابة الدفاعية لـ "لا روخا"، وعن المواجهة المرتقبة والمشاعر الاستثنائية التي تختلجه قبل خوض المباراة النهائية للمونديال أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأشاد كوبارسي بالانسجام الكبير والشراكة الناجحة التي تجمعه بزميله في خط الدفاع إيمريك لابورت، معتبرًا أن هذا التفاهم كان حجر الزاوية في القوة الدفاعية التي أظهرها المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة.

وأوضح المدافع الشاب في حديثه للصحيفة أنه ولابورت يشعران براحة تامة وتبادل مستمر للثقة على أرضية الملعب، وهو ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الدفاعية ويسهم بشكل مباشر في مساعدة الفريق على استقبال أقل عدد ممكن من الأهداف في شباكه.

وفي سياق قراءته الفنية لعناصر الخط الهجومي للمنتخب الأرجنتيني، توقف كوبارسي عند خطورة المهاجم جوليان ألفاريز، واصفًا إياه باللاعب الذكي للغاية والبارع في التحرك الذكي داخل المساحات والتعامل مع الكرة تحت الضغط، ناهيك عن امتلاكه لتسديدات قوية ومباغتة.

وشدد كوبارسي على ضرورة فرض رقابة لصيقة وصارمة على ألفاريز طوال دقائق المباراة، مؤكدًا أن أي لحظة تهاون أو ترك مساحة له قد تكلف الفريق الكثير نظرًا لقدرته العالية على الحسم وإلحاق الضرر بالخصوم في أي وقت.

ولم يخفِ مدافع برشلونة الشاب مشاعر الإعجاب والتقدير التي يحملها لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ونجم البلوغرانا السابق ليونيل ميسي، حيث أكد لـ "موندو ديبورتيفو" أن ميسي يمثل دائمًا أحد قدواته الكروية التي نشأ على متابعتها.

وأضاف كوبارسي أن مشجعي النادي الكتالوني، وهو من بينهم، يكنون لميسي محبة خاصة وتاريخية، مشيرًا إلى أن فرصة مشاركة الملعب ومواجهة نجم بهذا الحجم وهو في هذه السن المبكرة تشكل بالنسبة له حلمًا حقيقيًا قد تحقق، في قمة كروية ينتظرها العالم بكثير من الشغف والترقب.