ديشامب يودع الديوك برقصة مونديالية أخيرة





بعد مسيرة حافلة امتدت لأربعة عشر عامًا وتسعة أيام، يطوي ديدييه ديشامب صفحة تاريخية مع المنتخب الفرنسي، حيث ستكون مواجهة إنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026 هي المحطة الأخيرة له على مقعد المدير الفني للديوك.

وبدأت هذه الرحلة الطويلة في التاسع من يوليو عام 2012 عندما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين قائد منتخب 1998 خلفًا لزميله لوران بلان، ليدشن حقبة استثنائية شهدت تقلبات دراماتيكية بين المجد الكروي والخسارات المؤثرة.

وخلال هذه السنوات الـ14، قاد ديشامب منتخب بلاده في 186 مباراة عبر مختلف البطولات والمنافسات الدولية الرسمية والودية. ونجح المدرب الفرنسي في قيادة الديوك إلى أربع مباريات نهائية كبرى، حيث تجرع مرارة الهزيمة في أولها على أرضه عام 2016 أمام البرتغال في نهائي اليورو، قبل أن يبلغ ذروة مجده التدريبي بالفوز بلقب كأس العالم 2018 على حساب كرواتيا، ثم أتبعه بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021 بعد الفوز على إسبانيا، ليخسر بعدها نهائيًا تاريخيًا ومثيرًا أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ورغم النجاحات، عانى ديشامب في سنواته الأخيرة من عقدة مستعصية أمام المنتخب الإسباني، الذي حرمه ثلاث مرات متتالية من الوصول إلى نهائي البطولات الكبرى، وذلك في يورو 2024، ودوري الأمم الأوروبية 2025، وأخيرًا في نصف نهائي كأس العالم 2026، لتتوقف مساعيه نحو اللقب المونديالي الثالث عند عتبة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأسود الثلاثة.

وعلى صعيد الأرقام القياسية، يغادر ديشامب منصبه وهو يتربع على عرش تاريخ المونديال، حيث أصبح أكثر مدرب خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة قبل مواجهة إنجلترا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للألماني هيلموت شون البالغ 25 مباراة. كما ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في تاريخ المونديال برصيد 20 انتصارًا، متفوقًا بفارق مريح على شون الذي توقف رصيده عند 16 فوزًا.

وتلخص الحصيلة الرقمية الشاملة لرحلة ديشامب مع فرنسا حجم الاستقرار والنجاح الذي حققه؛ فمن بين 186 مباراة خاضها (منها 63 مواجهة ودية)، قاد الديوك لتحقيق 120 انتصارًا، مقابل 36 تعادلًا، و30 هزيمة فقط، في حين سجل الخط الهجومي لفرنسا تحت قيادته 384 هدفًا، واستقبلت الشباك الفرنسية 158 هدفًا، لتنتهي بذلك واحدة من أطول وأبرز الفترات التدريبية في تاريخ كرة القدم الحديثة.