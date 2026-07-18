تحليل| منتخب إسبانيا.. فريق يلعب بعقلية الأندية

نادراً ما يملك مدرب منتخب وطني الوقت الكافي لبناء فريق يعمل بدرجة الانسجام نفسها التي تظهر داخل الأندية، حيث يتدرب اللاعبون معاً بصورة يومية، وتتكرر الأدوار والخطط حتى تتحول التحركات إلى استجابات تلقائية داخل الملعب، لكن منتخب إسبانيا وصل إلى نهائي كأس العالم 2026 بصورة مختلفة، بعدما بدا طوال البطولة أقرب إلى فريق نادٍ مكتمل منه إلى مجموعة تجتمع على فترات متباعدة لخوض المباريات الدولية.

ويعود هذا التماسك إلى مشروع امتد لسنوات، قاده لويس دي لا فوينتي قبل توليه تدريب المنتخب الأول، إذ عمل مع عدد كبير من عناصر القائمة الحالية خلال وجوده في منتخبات الفئات العمرية، وتابع تطورهم منذ المراحل السنية المبكرة، قبل أن يجمعهم داخل المنتخب الأول بمنظومة مألوفة وأفكار يعرفون تفاصيلها جيداً.

وترجم المنتخب الإسباني هذا الاستقرار إلى نتائج واضحة في مونديال 2026، بعدما وصل إلى المباراة النهائية دون أن يتأخر في النتيجة خلال مبارياته السبع، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد، جاء أمام بلجيكا في الدور ربع النهائي، فيما حافظ على توازنه الدفاعي رغم اعتماده على الاستحواذ وتقدم عدد كبير من لاعبيه إلى مناطق المنافس.

وبدأ مشوار إسبانيا بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، في مباراة سيطر خلالها المنتخب الأوروبي على الكرة بنسبة 74%، وسدد 27 مرة، لكنه اصطدم بدفاع منظم وتألق الحارس فوزينيا، قبل أن تتحول هذه النتيجة إلى الاستثناء الوحيد في طريق الفريق نحو النهائي.

ولا تعتمد إسبانيا على الاحتفاظ بالكرة بهدف تهدئة اللعب فقط، بل تستخدم الاستحواذ وسيلة لإرهاق المنافس، ودفعه إلى التراجع، ثم استغلال المساحات التي تظهر مع مرور الوقت، إذ بلغ متوسط السلاسل التي تتكون من تسع تمريرات أو أكثر 28 سلسلة في كل 90 دقيقة، وهو المعدل الأعلى بين منتخبات البطولة.

ويقود رودري هذا الأسلوب من وسط الملعب، بعدما أكمل 655 تمريرة خلال البطولة، وهو أعلى رقم يسجله لاعب في نسخة واحدة من كأس العالم منذ بدء جمع البيانات عام 1966، بينما جاء المدافع باو كوبارسي خلفه برصيد 550 تمريرة مكتملة.

ولم يقتصر دور كوبارسي على تمرير الكرة بين خطوط الدفاع، إذ أظهر المدافع البالغ 19 عاماً قدرة كبيرة على التقدم بالكرة وإرسال التمريرات التي تتجاوز خطوط المنافس، بمتوسط يزيد على 22 تمريرة كاسرة للخطوط في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح بلغت 94%، وهي الأعلى في البطولة.

ويمنح هذا البناء الهادئ إسبانيا سيطرة مستمرة، لكنه لا يجعل الفريق بطيئاً أو أسير الاستحواذ الطويل، إذ يستطيع اللاعبون تسريع الإيقاع فور استعادة الكرة، واستغلال اللحظات التي يفقد فيها المنافس تنظيمه الدفاعي، لذلك نجحت 31% من الهجمات الإسبانية في الوصول إلى منطقة الجزاء.

ويرتبط التفوق بالكرة بقدرة الفريق على استعادتها سريعاً بعد فقدانها، إذ ينفذ لاعبو دي لا فوينتي ضغطاً عكسياً قوياً يمنع المنافس من بدء هجماته، ويحافظ على وجود الكرة في النصف الهجومي لأطول فترة ممكنة.

وأمضت إسبانيا 12.2% من الوقت الذي لعبته دون استحواذ في تنفيذ الضغط العكسي، وهي أعلى نسبة بين المنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي، فيما تصدر رودري لاعبي البطولة في عدد مرات استعادة الكرة عبر هذا النوع من الضغط، ليجمع بين إدارة الإيقاع وإفساد محاولات المنافس للخروج بالكرة.

ولا تقوم قوة إسبانيا على تألق فرد واحد، رغم امتلاكها لامين يامال، أحد أبرز المواهب في العالم، إذ لم يظهر اللاعب البالغ 19 عاماً كتهديد تهديفي بالمعدل المنتظر بعد عودته من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها قرب نهاية الموسم الماضي، لكن الفريق لم يتأثر، لأن تفوقه يعتمد على ترابط المجموعة أكثر من اعتماده على لاعب بعينه.

وبدأ سبعة لاعبين من التشكيلة الأساسية أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال، نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إنجلترا، وهو ما يوضح حجم الاستقرار داخل الفريق، واستمرار الهيكل نفسه في المباريات الكبرى خلال العامين الماضيين.

وصنع هذا الاستمرار حالة من التفاهم تظهر في توقيت الضغط، وتبادل المراكز، والمسافات بين الخطوط، وقدرة كل لاعب على توقع حركة زميله، وهي تفاصيل تحتاج الأندية إلى أشهر وسنوات لتطويرها، بينما نجح دي لا فوينتي في نقلها إلى المنتخب بفضل علاقته الطويلة بعدد كبير من لاعبيه.

وأصبحت تحركات الظهيرين أحد أهم أسلحة إسبانيا الهجومية خلال البطولة، بعدما لعب مارك كوكوريا وبيدرو بورو أدواراً تتجاوز التقدم التقليدي على طرف الملعب، إذ تحركا إلى الداخل أحياناً، واندفعا خلف الجناحين أحياناً أخرى، وظهرا داخل منطقة الجزاء لإنهاء الهجمات.

ويتحرك كوكوريا في الجهة اليسرى بالتنسيق مع أليكس باينا، إذ يحرص الثنائي على شغل مسارين مختلفين، فإذا تحرك أحدهما قرب الخط، دخل الآخر إلى العمق، ما يجبر مدافعي المنافس على الاختيار بين تغطية الطرف أو حماية المساحة الداخلية.

وظهرت هذه التحركات خلال الانتصار على فرنسا في نصف النهائي، كما استخدمها المنتخب الإسباني في دور المجموعات، عندما اعتمد على تحركات متعاكسة في المناطق الجانبية لسحب اللاعبين من أماكنهم وإيجاد ممرات للتقدم.

ويطبق بورو الفكرة نفسها على الجهة اليمنى، حيث يمنح بقاء يامال قريباً من خط التماس مساحة للظهير للتحرك في الممر الداخلي، وهو ما ظهر في هدفه أمام فرنسا، عندما تبادل الكرة مع داني أولمو، ثم اندفع إلى المساحة التي تركها دفاع المنافس.

وسجل بورو هدفين خلال سبع مباريات، ودخل في ستة تبادلات مباشرة للكرة مع زملائه، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى كيفن دي بروين ولياندرو تروسارد وعثمان ديمبيلي، ولكل منهم سبعة تبادلات.

ويفسر هذا الاستخدام المتقدم للظهيرين جانباً من قوة إسبانيا، إذ يتحول اللاعب القادم من الخلف إلى عنصر زائد يصعب على الدفاع مراقبته، بينما يحافظ الجناح على اتساع الملعب، ويتحرك لاعب الوسط بين الخطوط، فتتعدد خيارات التمرير أمام حامل الكرة.

ويكتسب هذا السلاح أهمية أكبر أمام الأرجنتين في المباراة النهائية، بعدما استقبل حامل اللقب خمسة من أهدافه السبعة في البطولة بسبب أخطاء دفاعية في المناطق الجانبية، بينها ثلاثة أهداف جاءت بطريقة متشابهة من الجهة اليسرى، بعد إرسال كرات عرضية إلى حدود منطقة الست ياردات دون التعامل معها بصورة جيدة.

كما نجح لاعبو الرأس الأخضر وسويسرا في تجاوز ظهيري الأرجنتين والوصول إلى منطقة الجزاء من زوايا ضيقة، ما يمنح كوكوريا وبورو فرصة لاستغلال إحدى أبرز نقاط الضعف في فريق ليونيل سكالوني.

وفي المقابل، تحتاج إسبانيا إلى الحذر من تقدم ظهيري الأرجنتين، لأن منتخب «التانغو» لا يعتمد على جناحين يحافظان على اتساع الملعب بصورة دائمة، باستثناء جوليانو سيميوني، لذلك يتولى نيكولاس تاغليافيكو وناهويل مولينا مهمة التقدم وفتح الملعب على الجانبين.

وقد يؤدي الضغط الإسباني إلى إجبار ظهيري الأرجنتين على البقاء في مناطقهما، لكنه قد يترك مساحات في العمق أمام ليونيل ميسي وإنزو فرنانديز وخوليان ألفاريز وأليكسيس ماك أليستر، وهي المنطقة التي يفضل بطل العالم استخدامها.

وسجلت الأرجنتين أعلى نسبة من اللمسات في وسط الثلث الهجومي بين جميع منتخبات البطولة، بواقع 33%، كما نفذت 40 تمريرة بينية، وهو الرقم الأعلى في كأس العالم، ما يؤكد اعتمادها على اختراق قلب الدفاع بدلاً من بناء الهجمات عبر الأطراف.

ويضع هذا التباين المباراة النهائية أمام مواجهة بين فريقين مختلفين؛ إسبانيا التي توسع الملعب وتستخدم الظهيرين وتتحرك كوحدة واحدة، والأرجنتين التي تضيق المساحات الهجومية وتمنح ميسي حرية البحث عن الثغرة المناسبة.

ولا يكتفي المنتخب الإسباني بأسلوب واحد للوصول إلى المرمى، فهو قادر على تدوير الكرة لفترات طويلة، أو الانتقال بسرعة بعد استعادتها، أو بناء الهجمات عبر الطرفين، أو إرسال الظهيرين إلى داخل منطقة الجزاء، ما يجعل مواجهته صعبة حتى عندما ينجح المنافس في تعطيل أحد أسلحته.

وجاء هذا التنوع نتيجة تراكم طويل، ليس نتيجة تغييرات طارئة خلال البطولة، بعدما حافظ دي لا فوينتي على مجموعة تعرف أفكاره، وتطورت معه منذ منتخبات الشباب، ثم اكتسبت خبرة الفوز بكأس أوروبا قبل الوصول إلى نهائي المونديال.

ويدخل منتخب إسبانيا المباراة الأخيرة في كأس العالم بوصفه الفريق الأكثر اكتمالاً وتماسكاً في البطولة، ليس لأنه يملك الكرة لفترات أطول فقط، بل لأنه يعرف كيف يتحرك بها، وكيف يستعيدها، وكيف يغير سرعة اللعب، وكيف يوظف كل لاعب داخل منظومة تشبه ما تصنعه الأندية عبر التدريبات اليومية.

وقد تحسم المهارات الفردية لقب كأس العالم في لحظة واحدة، خصوصاً أمام منتخب يقوده ميسي، لكن إسبانيا وصلت إلى النهائي بقوة المجموعة، وبفريق لا يحتاج إلى كثير من الإشارات داخل الملعب، لأن لاعبيه يعرفون مسبقاً أين يتحركون، ومتى يضغطون، وكيف يكمل كل منهم دور الآخر.