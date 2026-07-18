استعدادًا لنهائي المونديال.. مركز دبي التجاري يضاعف سعة منطقة المشجعين إلى 4000 مقعد

كشف وليد أحمد، مدير أول للمهرجانات والفعاليات في DXB LIVE، عن رفع الطاقة الاستيعابية لمنطقة المشجعين الخاصة بنهائي كأس العالم من 2000 إلى 4000 شخص في مركز دبي التجاري العالمي، استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير، مؤكدًا أن فرق العمل أنجزت أعمال التوسعة خلال يومين فقط.

وأضاف وليد أحمد لـ«البيان» أن التوسعة شملت مضاعفة عدد المقاعد، وتكبير مساحة المنطقة، التي تضم أكبر شاشات عرض مخصصة لمتابعة مباريات البطولة، ما يمنح الجماهير تجربة مشاهدة أقرب إلى أجواء الملاعب، مؤكدًا أن منطقة المشجعين في مركز دبي التجاري العالمي تُعد الأكبر في دولة الإمارات لاستضافة جماهير نهائي كأس العالم.

وأشار وليد أحمد إلى أنه تم تطوير الخدمات والمرافق من خلال توسيع منطقة المأكولات والمشروبات، وزيادة عدد المطاعم، إلى جانب إعادة تنظيم المرافق بما يضمن راحة الزوار وسهولة تنقلهم داخل المنطقة.

جائزة

وعن الجائزة المرصودة بقيمة 100 ألف درهم للجمهور، قال وليد أحمد إنه، بالتعاون مع «دريم دبي»، سيتم تنظيم السحب الخاص بجمهور منطقة المشجعين، حيث يحصل كل زائر على فرصة للمشاركة عبر تسجيل بياناته بعد مسح رمز على التذكرة، للدخول في السحب على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، على أن يتم الإعلان عن الفائز بعد المباراة النهائية.