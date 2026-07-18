ميسي: يامال قابلته في 2007 رضيعاً واليوم ينافسني على اللقب.. هذا جنون



حذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أن قوة إسبانيا، منافسة منتخب بلاده لكرة القدم في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية الأحد، لا تقتصر على موهبة النجم الواعد لامين يامال.

وتترافق المواجهة بينهما أيضاً مع صورة التُقطت عام 2007 يظهر فيها الأرجنتيني وهو يحمّم الإسباني الذي كان آنذاك مجرد رضيع، خلال جلسة تصوير لأغراض خيرية.



وقال ميسي: «أن تكون لدي صورة معه عندما كان طفلاً رضيعاً، وأن نكون الآن نتنافس في كأس العالم، فهذا أمر جنوني. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، وأتمنى له كل التوفيق».

وستلتقي الأرجنتين وإسبانيا الليلة على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك.



ويُعتبر المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً أحد أكبر المواهب الكروية الواعدة، وسيواجه للمرة الأولى ميسي (39 عاماً) في مواجهة بين ماضي وحاضر ومستقبل نادي برشلونة الإسباني.

وقال ميسي خلال لقاء مع مشجعين في مانهاتن بنيويورك: «إسبانيا ليست لامين فقط، فهي تضم لاعبين رائعين للغاية وتتمتع بأسلوب لعب مميز، ونحن أيضاً لدينا أسلحتنا».



وأضاف قائد الـ«ألبيسيليستي»: «إنه مرجع عالمي بعمر 19 عاماً ولديه فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز تاريخي، لكننا بدورنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا حتى لا يتحقق ذلك هذه المرة».



ويقدم ميسي بطولة عالم رائعة حيث يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد ثمانية أهداف، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، وقائمة الهدافين التاريخيين للنهائيات برصيد 21 هدفاً بفارق هدف واحد عن الأخير، وهو قائد منتخب أرجنتيني دافع عن لقبه العالمي من خلال عودات دراماتيكية وفي اللحظات الأخيرة.



أما يامال، فلم يسجل سوى هدف واحد في أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما وصل إليها وهو غير مكتمل الجاهزية البدنية إثر تعرضه لإصابة خلال المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ولم يبرز على المستوى الفردي، لكنه ساهم في الأداء الجماعي المميز للمنتخب الذي يقوده المدرب لويس دي لا فوينتي.