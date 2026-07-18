ديشامب يرفض الطلب الأخير للاعبي فرنسا في المونديال



رفض ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الطلب الأخير للاعبيه قبل خوض المباراة الختامية في مونديال 2026 فجر الأحد أمام إنجلترا لتحديد صاحب المركز الثالث، في مباراة أخيرة للمدرب الفرنسي على رأس الجهاز الفني بعد مسيرة استمرت 14 عاماً.



وكشفت تقارير فرنسية أن كليان مبابي وزملاءه طلبوا الحصول على إذن للخروج وتمديد موعد العودة مساء الجمعة حتى منتصف الليل، من أجل الحصول على قسط من الراحة النفسية والابتعاد عن ضغوط المباريات، لكن مدرب «الديوك» رد بالرفض.



وذكرت الصحافة الفرنسية أن ديشامب لا يريد إنهاء مسيرته التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2018 وبلوغ نهائي نسخة 2022، باتخاذ قرارات قد تجعله يتعرض لخسارة جديدة أمام انجلترا، خاصة بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب المونديال.



وشدد المدرب الفرنسي على أهمية التعامل بجدية مع المباراة، وضرورة الاجتهاد من أجل تحقيق الفوز وإنهاء المشاركة في كأس العالم 2026 بصورة إيجابية، قبل نهاية مشواره مع منتخب بلاده في رحلة شهدت العديد من النجاحات.