كيف رد توخيل على انتقادات ترامب لمشاركة كين في الدفاع؟



رفض توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشؤون الفنية لكرة القدم، مظهراً عدم اهتمامه بانتقاد ترامب تحويل القائد هاري كين إلى أدوار دفاعية خلال الجزء الأخير من مباراة «الأرجنتين» في نصف نهائي كأس العالم 2026، التي نجح خلالها «التانغو» في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.



وجاء رد توخيل عبر مؤتمر صحفي، بطريقة أكدت عدم اهتمامه بتصريحات الرئيس الأمريكي، وقال متسائلاً: هل سنستخدم ما قاله دونالد ترامب أيضاً عن هذا الموضوع؟ في إشارة واضحة إلى أنه لا يرى مبرراً للاستشهاد بما قاله ترامب أو الدخول في نقاش حول رأيه، قبل أن يتجاوز الحديث عن تصريحاته بهدوء.



وأكد مدرب إنجلترا أنه لا يشعر بأي ندم على القرارات التي اتخذها خلال مباراة الأرجنتين، رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد الخسارة، وقال: إذا كان هناك من يعتقد أنني نادم على قراراتي، فالإجابة لا، لقد شعرت بأن الفريق أصبح سلبياً أكثر من اللازم، وأن زخم المباراة بدأ يميل إلى المنافس، لذلك حاولت مساعدة فريقي ودعمه.



وأضاف: اتخذت قرارات عدة اعتماداً على خبرتي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، لم نحقق النتيجة التي كنا نطمح إليها، ولذلك أتحمل، بطبيعة الحال، المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات التي اتخذتها في المباراة.