لحظات مونديالية أشعلت «السوشيال ميديا»



لم تكن بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسات داخل المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى مهرجان عالمي للحظات الإنسانية والطريفة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، من ردود أفعال المشاهير إلى قصص الجماهير واللاعبين. ومع إسدال الستار على البطولة، استعرضت هيئة الإذاعة البريطانية أبرز اللحظات التي بقيت عالقة في ذاكرة الجماهير بعدما أشعلت الجدل عبر منصات «السوشيال ميديا».



فيكتوريا بيكهام



بينما احتفل ديفيد بيكهام بجنون بعد فوز إنجلترا على النرويج في ميامي، بقيت زوجته فيكتوريا بيكهام جالسة بهدوء في المقصورة، لتتحول صورتها إلى واحدة من أشهر الصور في البطولة، وسارع ديفيد للدفاع عنها، مؤكداً أنها كانت تحتفل بطريقتها الخاصة، لكن ردود أفعالها كانت أهدأ منه.



جيش الترتان



رغم خروج اسكتلندا «جيش الترتان» من دور المجموعات، خطفت جماهيرها الأضواء بمسيراتها الموسيقية في شوارع بوسطن بقيادة عازفي المزمار، قبل أن تملأ مدرجات ملعب فينواي بارك بأغانيها الشهيرة، في أجواء وصفها الأمريكيون بأنها من الأفضل التي شاهدوها خارج نهائيات البيسبول.



تحليل المطبخ



أصبحت المحللة الفنية إيما هايز حديث الجماهير بعدما قدمت تحليلاتها عبر ركن تلفزيوني بدا أشبه بمطبخ مزود بسبورة تكتيكية، ورغم الانتقادات، ردت هايز بسخرية مطالبة المشاهدين بالتركيز على التحليل بدلاً من الديكور.



أيشو سبيد



حقق صانع المحتوى الشهير أيشو سبيد، حضوراً لافتاً بعدما نقل حفلات مشاهدة مباشرة من داخل الملاعب لملايين المتابعين، قبل أن يعلن مشاركته في الحفل الختامي، كما تلقى هدية خاصة من مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، عبارة عن حذاء ارتداه في إحدى المباريات.



غاري لينيكر



نجح غاري لينيكر في خطف الأضواء بظهوره المتكرر عبر منصات مختلفة، حتى إنه ظهر بشكل مفاجئ خلال التحليل على شاشة «بي بي سي»، مرتدياً قميص إنجلترا، كما سجل حضوراً مفاجئاً في تغطية «أي تي في»، ليصبح أحد أبرز وجوه البطولة إعلامياً.



لقاء مؤثر



عاش حارس مرمى الرأس الأخضر المخضرم فوزينها واحدة من أكثر لحظات البطولة إنسانية، بعدما تمكنت والدته من السفر إلى الولايات المتحدة بعد صعوبات في الحصول على التأشيرة، لتفاجئه بعناق مؤثر خلال التدريبات.



هنري وزلاتان



في استوديو «فوكس سبورتس»، قدم تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش، استعراضاً مهارياً أمام المحلل الأمريكي أليكسي لالاس، الذي وجد نفسه عاجزاً عن مجاراة الثنائي في لقطة انتشرت بشكل واسع.



هالاند وبيلينغهام



أعادت صور ومقاطع فيديو قديمة تجمع إرلينغ هالاند وجود بيلينغهام منذ أيامهما في بوروسيا دورتموند، الحديث عن العلاقة القوية بينهما، خصوصاً قبل مواجهة إنجلترا والنرويج، قبل أن يصف هالاند صديقه بأنه «لاعب رائع»، مؤكداً أن إنجلترا محظوظة بوجوده.



رقصة الفايكنغ



بعد تألق النرويج، انتشرت رقصة «الفايكنغ» الشهيرة في ساحات المشجعين، حيث قاد هالاند الجماهير في الاحتفال، بينما أثار أحد المشجعين الجدل برفضه المشاركة، معتبراً أن المشهد «غير دقيق تاريخياً» لأن الفايكنغ كانوا يعتمدون على الإبحار أكثر من التجديف.



إصابة هندرسون



تعرض جوردان هندرسون لإصابة غريبة خلال احتفالات إنجلترا بالفوز، بعدما سقط أثناء القفز فوق لوحة إعلانية، لينقل إلى المستشفى رغم أنه لم يشارك في المباراة.



هاري كين



أصبح صوت هاري كين الأجش بعد إحدى المباريات مادة للسخرية، حتى إن البعض شبّهه بصوت شخصية «كيرميت الضفدع».



نشيد إنجلترا



تحولت أغنية «وندر وال»، لفرقة «أواسيس» إلى الأغنية الرسمية غير المعلنة لمشجعي ولاعبي إنجلترا، بعدما ترددت عقب كل انتصار، ما ساهم في عودتها إلى قوائم الأغاني الأكثر استماعاً.



شقيق لامين



سرق شقيق لامين يامال الصغير الأضواء في أكثر من مناسبة، بعدما ظهر بعفوية على الشاشة العملاقة خلال إحدى المباريات، بينما كان النجم الإسباني يبتسم له من أرض الملعب.



التمثال الحي



أصبح المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب «التمثال الحي»، من أشهر جماهير البطولة، بعدما ظل واقفاً بلا حركة طوال المباريات في وضعية مستوحاة من تمثال الزعيم الوطني باتريس لومومبا.



البطة ميرلين



اختتمت البطولة بقصة طريفة بطلها «ميرلين»، بطة أليفة ظهرت في شوارع مكسيكو سيتي مرتدية قميص المنتخب المكسيكي، لتصبح نجمة مواقع التواصل وأحد أشهر رموز الجماهير في مونديال 2026.