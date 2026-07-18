ترامب ينتقد توخيل: لماذا أعاد هاري كين إلى الدفاع؟



دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً على خط أحداث كأس العالم 2026، وهذه المرة بتوجيه انتقادات لاذعة إلى الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، بسبب أسلوبه التكتيكي في خسارة «الأسود الثلاثة» أمام الأرجنتين 1-2 في نصف النهائي، معتبراً أن التراجع المبالغ فيه وإشراك هاري كين في الأدوار الدفاعية كان من أبرز أسباب ضياع بطاقة التأهل إلى النهائي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حفل استقبال أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في برج ترامب، بحضور رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، حيث استعاد الرئيس الأمريكي تفاصيل المباراة التي شهدت تقدم إنجلترا قبل أن تقلب الأرجنتين النتيجة، وقال ترامب: «لديكم لاعب عظيم في إنجلترا، لعبت معه الغولف، هاري كين، إنه لاعب رائع، وأعتقد أنهم ارتكبوا خطأ عندما جعلوه لاعباً دفاعياً».



وأضاف بنبرة ساخرة: «ماذا أعرف أنا عن كرة القدم؟ لكنهم تقدموا في النتيجة، ثم أخذوا أفضل لاعب لديهم ووضعوه في الدفاع، وعلينا أن نكون أكثر هجومية، أليس كذلك؟ ربما لا أعرف شيئاً عن التدريب، لكنه كان قراراً غير معتاد».



وأثارت تصريحات ترامب ضحكات الحاضرين، فيما ظهر إنفانتينو وهو يصفق ساخراً أثناء حديث الرئيس الأمريكي.



ورغم انتقاده للأسلوب التكتيكي، حرص ترامب على الإشادة بقائد المنتخب الإنجليزي، مؤكداً أنه يكن له احتراماً كبيراً بعد أن جمعتهما جولة غولف في فلوريدا قبل نحو 18 شهراً، وقال: «هاري رجل رائع، وأنا معجب به كثيراً، ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل كلاعب غولف أيضاً».



وكان كين قد كشف خلال البطولة عن تلك الجولة، واصفاً إياها بأنها «تجربة سريالية»، مضيفاً: «عندما يدعوك رئيس الولايات المتحدة للعب الغولف، فالأمر بالتأكيد تجربة مختلفة».

كما أثنى قائد إنجلترا على مستوى ترامب في اللعبة، قائلاً: «بصراحة، يلعب الغولف بشكل جيد جداً، وآمل أن أستطيع اللعب بالمستوى نفسه عندما أصل إلى عمره».



وجاءت تصريحات ترامب في وقت يتعرض فيه توخيل لانتقادات واسعة بعد الخروج من نصف النهائي، إذ رأى كثير من المحللين أن المنتخب الإنجليزي فقد شخصيته الهجومية بعد التقدم، وتراجع بشكل مبالغ فيه، ما منح الأرجنتين فرصة فرض سيطرتها والعودة في النتيجة.



ورغم أن كين اعتاد التراجع إلى وسط الملعب للمساهمة في بناء الهجمات، فإن الأدوار الدفاعية التي أداها خلال الدقائق الأخيرة أثارت تساؤلات عدة، وهو ما دفع ترامب إلى اعتبارها خطوة تكتيكية «غير مألوفة» ساهمت في فقدان إنجلترا زمام المبادرة.



وتأتي هذه التصريحات لتضيف فصلاً جديداً إلى الحضور اللافت للرئيس الأمريكي في مونديال 2026، بعدما كان قد أثار الجدل في أكثر من مناسبة خلال البطولة بتعليقاته وتفاعله مع أحداث المنافسات.