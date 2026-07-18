الذكاء الاصطناعي يختار بطل نهائي إسبانيا والأرجنتين

رجح الذكاء الاصطناعي كفة منتخب إسبانيا لحصد لقب كأس العالم 2026، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في النهائي، بعدما منحت التحليلات الرقمية أفضلية طفيفة لـ«الماتادور» في سباق التتويج، مع تأكيدها أن المباراة ستكون من أكثر النهائيات تقاربًا في السنوات الأخيرة.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم المباراة النهائية التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميتلايف، بعدما بلغ المنتخبان المباراة الختامية عقب مشوار مميز في البطولة.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعدما تفوق على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، بينما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وأظهرت التحليلات الرقمية، أفضلية محدودة لإسبانيا، إذ بلغت نسبة فوزها في الوقت الأصلي 38%، مقابل 34% للأرجنتين، بينما وصلت احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل بعد 90 دقيقة إلى 28%.

ومنحت توقعات الذكاء الاصطناعي المنتخب الإسباني فرصة أكبر للتتويج باللقب بنسبة 52%، مقابل 48% لمنتخب الأرجنتين، وهو ما يؤكد تقاربًا كبيرًا في فرص المنتخبين، مع بقاء احتمالية اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح قائمة.

وأرجعت التحليلات تفوق إسبانيا الطفيف إلى المستوى المتوازن الذي قدمه المنتخب في الجانبين الدفاعي والهجومي، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفوز على فرنسا دون استقبال أهداف، إلى جانب قدرته على فرض الاستحواذ والتحكم في إيقاع المباريات والاعتماد على الأداء الجماعي.

في المقابل، خبرة لاعبي الأرجنتين وروحهم القتالية تعتبر أبرز عوامل قوة المنتخب، إضافة إلى امتلاك عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، يتقدمهم القائد ليونيل ميسي.

وأشارت المواجهات المباشرة السابقة إلى تفوق إسبانيا بانتصارين مقابل فوز واحد للأرجنتين، دون تسجيل أي تعادل بين المنتخبين، بينما انتهت آخر مواجهة مباشرة بينهما بفوز كبير لإسبانيا بنتيجة 6-1 في المباراة الودية التي أقيمت في 27 مارس 2018.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد على ملعب ميتلايف، وتنطلق في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط ترقب لمعرفة هوية بطل النسخة الحالية.