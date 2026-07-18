ملوك السامبا..عرش الأرقام يفتقد بريق الذهب





بينما ينشغل نجوم كرة القدم بملاحقة الإنجازات والأرقام الفردية، يظل المنتخب البرازيلي رمزًا للهيمنة الجماعية المطلقة في تاريخ كأس العالم، مدفوعًا بإرث عريق يضعه في صدارة المشهد الكروي العالمي تاريخيًا، رغم ما يعيشه في الحاضر من كبوات مريرة.

ويقف "السيليساو" كشاهد وحيد على جميع فصول المونديال، كونه المنتخب الذي لم يغب شمسه عن أي من النسخ الـ23 للبطولة منذ انطلاقتها الأولى عام 1930، مرصعًا تاريخه بخمسة ألقاب عالمية حققها في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، ليتربع بها على عرش الأكثر تتويجًا بالذهب المونديالي.

ومع إسدال الستار على مشاركته في مونديال 2026، أضافت البرازيل خمس مباريات جديدة إلى سجلاتها قبل أن تتجرع مرارة خروج صادم ومبكر في دور الستة عشر على يد المنتخب النرويجي، وهي الخسارة التي كرست حالة خيبة الأمل الحالية وأكدت تراجع الهيبة البرازيلية في المواعيد الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ورغم هذا الوداع الحزين الذي أصاب عشاق "السامبا" بالصدمة، إلا أن الحصيلة الرقمية الإجمالية للمنتخب البرازيلي تعززت لترفع رصيده التاريخي إلى 119 مباراة، حقق خلالها 79 انتصارًا، وسجل لاعبوها عبر الأجيال 247 هدفًا، لتبقى الصدارة الرقمية في عدد المباريات والفوز والأهداف برازيلية خالصة بامتياز.

تجسد هذه الأرقام الاستثنائية التناقض الصارخ الذي يعيشه الواقع الكروي في البلاد؛ فبينما يتحدث الحاضر عن عقدتين من الزمان ابتعدت فيهما البرازيل عن منصات التتويج وعجزت عن استعادة بريق جيل 2002، يتحدث الماضي الناصع عن مرجعية كروية ألهمت العالم بأسره بلغة العرض والمتعة الساحرة.

إن الخروج الأخير أمام النرويج لا يلغي حقيقة أن البرازيل هي المنتخب الأكثر حضورًا وتأثيرًا في تاريخ كأس العالم، بل إنه يضع الإدارة الفنية والجيل الحالي من اللاعبين أمام مرآة التاريخ، مطالبين بمراجعة شاملة لترجمة تلك الهيمنة الإحصائية التاريخية إلى ألقاب فعلية على أرض الواقع في القادم من المواعيد.