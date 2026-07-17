فرنسا تسلم الراية لزيدان بعد نهاية عهد ديشامب

تستعد فرنسا لتسليم قيادة منتخبها إلى زين الدين زيدان عقب انتهاء مشوار ديدييه ديشامب مع «الديوك» في كأس العالم 2026، لتبدأ مرحلة جديدة يقودها أحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية، بعد سنوات طويلة ارتبط خلالها اسم المدرب الحالي بالمنتخب لاعبًا ومديرًا فنيًا.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حسم تعيين زيدان منذ نوفمبر الماضي، بعدما استقر على اختياره لقيادة المنتخب خلفًا لديشامب، الذي يختتم مهمته عقب نهاية مشاركة فرنسا في المونديال.

ويخوض ديشامب مباراته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي أمام إنجلترا، في الساعات الأولى من صباح الأحد بتوقيت الإمارات، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم، قبل أن تسدل الستارة على حقبته التي شهدت تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018 وبلوغ نهائي نسخة 2022.

وأكد رومانو أن زيدان انتهى من تشكيل جهازه الفني المعاون، تمهيدًا لبدء مهمته الجديدة، على أن توقع العقود وتستكمل الإجراءات الرسمية خلال يوليو الجاري.

ويبدأ زيدان بعدها التحضير لأول استحقاقاته مع المنتخب الفرنسي، إذ يتولى قيادة الفريق في دوري الأمم الأوروبية، ثم كأس الأمم الأوروبية «يورو 2028»، وصولًا إلى نهائيات كأس العالم 2030.

ويعود زيدان إلى منتخب فرنسا من مقعد المدير الفني بعد مسيرة تاريخية بقميص «الديوك»، قاد خلالها المنتخب إلى التتويج بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000، قبل أن يختتم مشواره الدولي عقب مونديال 2006.

ويحمل زيدان خبرة تدريبية كبيرة بعدما حقق نجاحات مع ريال مدريد، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، إلى جانب التتويج بالدوري الإسباني وعدد من البطولات المحلية والقارية.

وتعول الجماهير الفرنسية على خبرة زيدان وشخصيته لقيادة الجيل الحالي، ومواصلة المنافسة على البطولات الكبرى بعد نهاية فترة ديشامب، التي بدأت عام 2012 واستمرت حتى كأس العالم 2026.

ويمنح تولي زيدان المهمة المنتخب الفرنسي بداية مختلفة، إذ ينتقل أحد أشهر قادة «الديوك» داخل الملعب إلى قيادة الفريق من المنطقة الفنية، في تجربة ينتظرها الجمهور منذ سنوات.