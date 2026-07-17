1.8 مليار مشاهد لنهائي مونديال 2026



لا يقتصر نهائي كأس العالم لكرة القدم على تحديد بطل العالم، بل يمثل أيضاً أحد أكبر الأحداث الرياضية من حيث نسب المشاهدة، إذ يجذب مئات الملايين من المتابعين حول العالم في كل نسخة، ويواصل تحطيم الأرقام القياسية مع اتساع انتشار البث التلفزيوني والمنصات الرقمية.



وتشير التوقعات إلى أن نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع إسبانيا والأرجنتين، قد يحقق رقماً قياسياً جديداً، مع توقعات بوصول عدد المشاهدين إلى نحو 1.8 مليار شخص حول العالم، مدعوماً بتوسيع عدد المنتخبات المشاركة، وارتفاع الاهتمام العالمي بالبطولة، وجدولة المباريات بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير في مختلف القارات.



وكان نهائي مونديال قطر 2022، الذي انتهى بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3، قد شهد متابعة تقدر بنحو 1.5 مليار مشاهد حول العالم، ليصبح أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في التاريخ.



وتفوق نهائي كأس العالم من حيث عدد المشاهدين على العديد من المناسبات الرياضية الكبرى، إذ قدرت متابعة مباراة الهند وباكستان في كأس العالم للكريكيت 2015 بنحو مليار مشاهد، في حين بلغ جمهور نهائي كأس العالم 2006 نحو 750 مليون مشاهد، بينما تابع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005 قرابة 484 مليون شخص.



ومع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نسخة 2026 الأولى بمشاركة 48 منتخباً، ارتفعت مؤشرات المشاهدة منذ انطلاق البطولة، حيث سجلت المباريات الافتتاحية أكثر من 50 مليون مشاهد في الدول المضيفة، إلى جانب أرقام قياسية في الحضور الجماهيري داخل الملاعب.