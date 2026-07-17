غريزمان يعطل حركة السير في تايمز سكوير



قبل يومين فقط من نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، نجح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في جذب الأنظار داخل ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، بعدما ظهر بقميص ناديه الجديد أورلاندو سيتي في حملة ترويجية حولت الساحة الشهيرة إلى اللون الأرجواني، وسط تجمع أعداد كبيرة من الجماهير.



واستغل أورلاندو سيتي، الذي ضم غريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، الشاشات العملاقة في تايمز سكوير للإعلان عن الصفقة، فيما شارك اللاعب الفرنسي في جولة ترويجية شملت زيارة المقر الجديد للدوري الأمريكي لكرة القدم، والتقاط صور في أبرز معالم المدينة، بالتزامن مع فعاليات مهرجان المشجعين الذي يسبق نهائي المونديال.



ويأتي ظهور غريزمان في نيويورك ليؤكد ارتباطه الطويل بالولايات المتحدة، إذ لطالما أبدى إعجابه بالرياضة الأمريكية، وخاصة دوري كرة السلة للمحترفين، وكان يحرص على حضور مبارياته خلال فترات الراحة عندما كان لاعباً في أتلتيكو مدريد.



وعلى الصعيد الفني، بدأ المهاجم الفرنسي مشواره مع أورلاندو سيتي بصورة مثالية، بعدما سجل هدفاً في كل من المباراتين الوديتين اللتين خاضهما مع فريقه الجديد، على أن يخوض أول مباراة رسمية بقميص النادي في الدوري الأمريكي يوم 23 يوليو.