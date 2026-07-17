ربطة شعر هالاند تتحول إلى «ظاهرة مونديالية»



لم يقتصر تأثير إيرلينغ هالاند في كأس العالم 2026 على أهدافه داخل الملعب، بل امتد إلى عالم الموضة والإكسسوارات، بعدما تحولت ربطة الشعر الشهيرة التي ارتداها النجم النرويجي خلال البطولة إلى قطعة مطلوبة بشدة في الولايات المتحدة، قبل أن تنفد من الأسواق بسبب الإقبال الكبير عليها.



واكتسب مهاجم مانشستر سيتي شعبية واسعة بين الجماهير الأمريكية خلال المونديال، بفضل شخصيته اللافتة وأرقامه المميزة، بعدما سجل 7 أهداف في 5 مباريات، ليصبح الهداف التاريخي للنرويج في مشاركتها الأولى بكأس العالم منذ 26 عاماً.



ورغم خروج منتخب بلاده من البطولة بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، فإن تأثير هالاند استمر خارج المستطيل الأخضر، حيث أصبحت تفاصيل إطلالته محط اهتمام الجماهير، وعلى رأسها ربطة الشعر التي ظهر بها في جميع مباريات البطولة.



والربطة التي تحمل علامة «كنكي»، التابعة للشركة الكورية الجنوبية «دوجي»، شهدت ارتفاعاً قياسياً في الطلب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ارتبط اسمها بالنجم النرويجي، وفقاً لمسؤولي المبيعات في الشركة.



وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تشو هيون تاي، قد طور منتجات خاصة لهالاند، الذي يختار ربطة شعره في كل مباراة بما يتناسب مع ألوان الزي الذي يرتديه، لتتحول القطعة البسيطة إلى رمز مرتبط بصورة النجم العالمي.



ولم تكن ربطة الشعر وحدها التي خطفت اهتمام الجماهير، إذ شهدت أيضاً دمية الراكون المحشوة التي اشتراها هالاند قبل رحلة العودة إلى النرويج إقبالاً كبيراً، بعدما أصبحت من مقتنياته الشهيرة خلال البطولة.



وتواصل قصة هالاند في أمريكا تأكيد مكانته كأحد أكثر نجوم كرة القدم تأثيراً على المستوى العالمي، بعدما جمع بين التألق الرياضي والحضور الجماهيري، ليصبح حتى ما يرتديه خارج الملعب جزءاً من ثقافة كأس العالم 2026.