رسالة بيلينغهام تشعل روح التحدي في إنجلترا رغم ألم المونديال



وجه النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، رسالة مؤثرة ومليئة بالتحدي إلى جماهير منتخب بلاده، عقب الخروج المؤلم لـ«الأسود الثلاثة» من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، مؤكداً أن الحلم لم ينتهِ وأن الفريق قادر على العودة وتحقيق الإنجازات.



وعانى منتخب إنجلترا من خيبة أمل جديدة في المونديال، بعدما فرّط في تقدمه أمام الأرجنتين في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت في أتلانتا، إذ سجل أنتوني جوردون هدف التقدم، قبل أن ينجح منتخب ليونيل ميسي في قلب النتيجة بهدفين متأخرين، ليحرم الإنجليز من بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجهم التاريخي عام 1966.



ورغم مرارة الخروج، كان بيلينغهام أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما قدم مستويات استثنائية وسجل 6 أهداف بقميص منتخب بلاده، بينها هدفان حاسمان في مواجهة ربع النهائي أمام النرويج، ليصبح أحد أبرز رموز الحملة الإنجليزية في كأس العالم.



ونشر لاعب ريال مدريد رسالة عبر حسابه على «إنستغرام»، تضمنت كلمات كتبها سائق المنتخب الإنجليزي مايكل تشاندلر من ولاية كانساس، حملت عنوان «طريق الأسد»، حيث عبرت عن الإصرار والصبر والإيمان بالعودة.



وقال بيلينغهام في رسالته للجماهير: «كنت أعاني حقاً لإيجاد الكلمات المناسبة لما حدث خلال الأيام الماضية والأسابيع الأخيرة، لكن هذه الكلمات تلخص تماماً ما قاله سائقنا في كانساس».



وأضاف: «شكراً لكم على الدعم الذي لا يُصدق من الوطن، ولكل من أنفق أمواله التي كسبها بشق الأنفس للسفر إلى أمريكا والوقوف خلفنا، لا تدعو الوحدة والمحبة التي شهدناها في بلدنا تنتهي مع هذه الحملة، عندما نتحد، نستطيع تحقيق إنجازات عظيمة، وسنفعل ذلك.. أحبكم».



وعلقت صحيفة «ذا ميرور»، على الرسالة مؤكدة أن بيلينغهام حظي بإشادة واسعة من الجماهير الإنجليزية خلال البطولة، التي احتفت به ورددت أغنية «هاي جودي»، الشهيرة تكريماً له، بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين ارتباطاً بالجماهير منذ ظهوره الأول مع المنتخب.



ورغم الدموع التي ظهرت عليه عقب صافرة النهاية أمام الأرجنتين، اختار نجم ريال مدريد توجيه رسالة إيجابية، مؤكداً أن الجيل الحالي لمنتخب إنجلترا لا يزال يؤمن بقدرته على كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الإنجليزية.



وتأتي رسالة بيلينغهام في وقت تتصاعد فيه الانتقادات حول قرارات المدرب الألماني توماس توخيل، خصوصاً بعد فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه أمام الأرجنتين، إلا أن الاتحاد الإنجليزي أكد استمرار المدرب في منصبه حتى بطولة أمم أوروبا 2028.