تحليل | فرنسا وإنجلترا.. مواجهة «لا يرغب بها أحد»



لم تكن هذه هي المباراة التي حلم بها لاعبو فرنسا وإنجلترا عندما وطأت أقدامهم ملاعب كأس العالم 2026، إذ كان الهدف واضحاً وقتها، وهو الوصول إلى النهائي، ورفع الكأس، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ البطولة، ولكن بدلاً من صراع المجد، يجد المنتخبان نفسيهما أمام مواجهة تحديد المركز الثالث المقررة في الساعة الواحدة من فجر الأحد، وهي المباراة التي كثيراً ما توصف بأنها «اختبار للشخصية أكثر من كونها اختباراً للمهارة».



ويدخل المنتخبان لقاء ميامي، وهما يحملان خيبة أمل ثقيلة، بعدما تبخرت أحلام النهائي في الدور نصف النهائي، بخروج فرنسا أمام إسبانيا في ليلة كشفت هشاشة الفريق ذهنياً وبدنياً في اللحظات الحاسمة، بينما اصطدمت إنجلترا بجدار الأرجنتين وفشلت مرة أخرى في الوصول إلى المباراة النهائية رغم امتلاكها قائمة مليئة بالنجوم.



نهاية حقبة ديشامب



الأجواء داخل معسكر المنتخب الفرنسي لا تشبه أجواء فريق يستعد لمباراة مهمة. فبعد سنوات من المنافسة على أعلى مستوى، وجد لاعبو «الديوك» أنفسهم مضطرين لخوض مواجهة لا تحمل نفس البريق الذي كانوا يبحثون عنه.



والهزيمة أمام إسبانيا لم تكن مجرد خروج من البطولة، بل كانت صدمة فنية ونفسية، بعد ظهور المنتخب الفرنسي بعيداً عن الصورة التي قدمها خلال مشواره، وعجز لاعبوه عن تفسير الانهيار في نصف النهائي، حتى إن بعضهم عاد لمشاهدة المباراة مجدداً بحثاً عن أسباب السقوط.



ورغم حالة الإحباط، يدرك المدرب ديدييه ديشامب أن إنهاء مسيرته الطويلة مع المنتخب الفرنسي لا يجب أن يكون بصورة سلبية، والمركز الثالث يبقى إنجازاً عالمياً، كما أنه فرصة لمنح بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية فرصة الظهور، مثل وارن زاير إيمري، مايكل أوليسيه، وكريستوفر نكونكو.



مهمة إعادة الشغف



على الجانب الآخر، يعيش المدرب توماس توخيل السيناريو ذاته تقريباً، فالمدرب الألماني كان يطمح لقيادة إنجلترا إلى النهائي، لكنه اصطدم بخيبة جديدة لجماهير اعتادت انتظار اللقب العالمي منذ تتويج 1966.



واعتراف توخيل بأن لا أحد يريد خوض المباراة، يعكس حقيقة نفسية صعبة، فاللاعبون يستعدون لمواجهة لا تحمل ضغط النهائي، لكنها تحمل تحدياً آخر.. كيف تحافظ على الاحترافية عندما يتحول حلم البطولة إلى صراع على المركز الثالث؟



الفرصة الأخيرة



رغم غياب الحافز الجماهيري، تحمل المباراة قيمة فنية مهمة. فهي قد تكون فرصة لبعض اللاعبين لإثبات أنفسهم قبل بداية مرحلة جديدة، وربما تمنح فرنسا الفرصة لعناصر شابة لمعت في البطولة، بينما قد يلجأ توخيل إلى تدوير تشكيلته ومنح دقائق للاعبين الذين انتظروا طويلاً المشاركة في أكبر مسرح كروي.



أما كيليان مبابي، فرغم مرارة الخروج، فلا يزال أمامه هدف شخصي مهم، إذ يواصل مطاردة الأرقام التاريخية في كأس العالم، ويرغب في تعزيز مكانته إلى جانب أساطير البطولة مثل ليونيل ميسي.



وربما لا تكون مباراة تحديد المركز الثالث الأكثر جذباً للجماهير، لكنها غالباً تكشف معدن الفرق الكبيرة، فالفارق بين البطل والمنهزم لا يظهر فقط في لحظات الانتصار، بل أيضاً في القدرة على النهوض بعد السقوط.



وفرنسا تريد وداع ديشامب بإنجاز، وإنجلترا تبحث عن نهاية تحفظ ماء الوجه، لتتحول مواجهة ميامي بين منتخبين كانا يحلمان بالذهب، إلى اختبار أخير للكبرياء قبل إغلاق صفحة كأس العالم 2026 وبدء مرحلة جديدة.