ملك المراوغات في 2026.. ميسي أم يامال؟





تتجه الأنظار نحو المباراة النهائية لمونديال 2026 المرتقبة يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا، والتي لن تقتصر على صراع التتويج بالكأس الغالية فحسب، بل ستشهد صراعاً فردياً محتدماً بين الأسطورة ليونيل ميسي والفتى المعجزة لامين يامال على عرش أكثر اللاعبين إكمالاً للمراوغات الناجحة في البطولة.

ووفقاً للإحصائيات المسجلة حتى الآن، لا يوجد سوى لاعبين اثنين فقط نجحا في تجاوز حاجز الـ20 مراوغة ناجحة طوال منافسات المونديال الحالي؛ حيث يتصدر ميسي القائمة برصيد 25 مراوغة ناجحة، متفوقاً بفارق ضئيل على يامال الذي يحتل المركز الثاني بـ22 مراوغة ناجحة.

ويعكس هذا التنافس الرقمي المحموم صراع أجيال استثنائي على أرضية الميدان، تجمع بين خبرة ميسي التاريخية ومهارته الاستثنائية في الاحتفاظ بالكرة واختراق الدفاعات، وبين الجرأة والموهبة الخام التي يقدمها يامال في مواجهة المدافعين على الأطراف.

وتمنح مباراة النهائي يوم الأحد الفرصة الكاملة للطرفين لحسم هذا التحدي المهارى الشرس؛ إذ يحتاج يامال للقيام بأربع مراوغات ناجحة إضافية لتجاوز ميسي وانفراذه بلقب "أفضل مراوغ" في البطولة، بينما يسعى ميسي لتعزيز صدارته وتأكيد أفضليته الفردية والتكتيكية، مما يضيف بعداً إضافياً من المتعة والإثارة المهارية لهذه المواجهة التاريخية.