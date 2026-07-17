ميسي يطارد الرقم الأغلى في تاريخ نهائيات المونديال

يطارد ليونيل ميسي إنجازًا تاريخيًا في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، إذ بات على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا في المباريات النهائية للمونديال، بينما يمنحه تسجيل ثلاثة أهداف فرصة الانفراد بالصدارة لأول مرة في تاريخ البطولة.

يتربع كيليان مبابي على صدارة هدافي نهائيات كأس العالم برصيد 4 أهداف، بعدما سجل هدفًا في نهائي مونديال روسيا 2018 أمام كرواتيا، قبل أن يضيف ثلاثية في نهائي قطر 2022 أمام الأرجنتين.

وأصبح مبابي ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم بعمر 19 عامًا و207 أيام، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه الذي حقق هذا الإنجاز بعمر 17 عامًا و249 يومًا.

ثلاثية مبابي في نهائي 2022 عادل بها الرقم التاريخي للإنجليزي جيف هيرست، صاحب أول «هاتريك» في نهائي كأس العالم خلال فوز إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 عام 1966، قبل أن ينفرد النجم الفرنسي بصدارة هدافي النهائيات برصيد 4 أهداف.

وتجاوز مبابي أسماء كبيرة في تاريخ اللعبة، من بينها البرازيليون رونالدو وبيليه وفافا، والأرجنتيني ماريو كيمبس، والفرنسي زين الدين زيدان، الذين سجل كل منهم أهدافًا أقل في المباريات النهائية، بينما يعد زيدان الفرنسي الوحيد الآخر الذي هز الشباك في نهائيين مختلفين.

ويدخل ميسي نهائي نسخة 2026 وفي رصيده هدفان في المباريات النهائية، سجلهما في مرمى فرنسا خلال نهائي مونديال قطر 2022، ليصبح أمام فرصة معادلة رقم مبابي إذا سجل ثنائية أمام إسبانيا، أو الانفراد بالرقم القياسي حال أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك».

ويترقب عشاق كرة القدم ما إذا كان قائد الأرجنتين سيتمكن من استغلال نهائي ملعب «ميتلايف» لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته، بعدما أصبح على أعتاب تحطيم أحد أبرز الأرقام الفردية في تاريخ نهائيات كأس العالم.